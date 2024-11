Ribeirão Pires abre inscrições gratuitas para curso de Gestão de Pequenos Negócios

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, promove em parceria com o Centro Paula Souza o curso gratuito de Gestão de Pequenos Negócios. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de novembro, das 8h às 17h, no Posto Atende Fácil, que fica na Rua Capitão José Gallo, 55, também no Centro.

As aulas iniciam no dia 11 de novembro e os interessados poderão escolher entre os turnos da manhã, tarde ou noite, conforme disponibilidade de horário. O curso acontecerá E.M. Prof. Valberto Fusari, localizada na Rua dos Autonomistas, no Centro de Ribeirão Pires.