Rexona investe em campanha para convocar brasileiros para ‘Torcida Que Não Abandona’

Ronaldinho Gaúcho atraiu a atenção do público nas últimas horas ao dizer que deixaria de torcer para o Brasil durante a CONMEBOL Copa América USA 2024™. A convite de Rexona, o “Bruxo” reproduziu falas publicadas em redes sociais por torcedores brasileiros, que vêm demonstrando menor interesse pelo futebol brasileiro. O movimento foi promovido pela marca para convocar os brasileiros para a ‘Torcida Que Não Abandona’, incentivando os torcedores a trazer a confiança no futebol brasileiro durante a CONMEBOL Copa América™, evento cujo qual a marca patrocina.

“Eu nunca abandonaria a torcida pelo Brasil. Essas minhas palavras de abandono, na verdade, foram reproduções a partir de publicações reais de torcedores nas redes sociais. Imagine você ouvindo essas críticas antes de jogar? Não dá, a motivação vai lá pra baixo. O apoio da torcida faz uma enorme diferença para os jogadores e o que eles precisam é de apoio nessa hora. Por isso, me juntei à Rexona nesse movimento de incentivo da Torcida Que Não Abandona e quero convocar todos os torcedores a trazer a confiança durante a CONMEBOL Copa América™, porque, assim como Rexona, não vou abandonar nunca nosso futebol”, explica Ronaldinho.

Dados de pesquisa Datafolha* realizada em 2022 revelam que nas últimas duas décadas o torcedor perdeu a conexão com o futebol brasileiro, e Rexona reproduziu publicações reais nas redes sociais de torcedores para construir um movimento que propõe um resgate da torcida ao Brasil.

Para reaproximar a torcida do futebol brasileiro, era preciso gerar uma reflexão. Neste sentido, a marca de desodorantes, que patrocina a CONMEBOL Copa América USA 2024™, acionou Gaúcho com o desafio de gerar uma inquietação coletiva sobre um possível “abandono” de sua torcida pelo Brasil no campeonato. A ação foi criada pela Speakeasy Estratégia e Comunicação.

Em uma entrevista nas redes sociais do Cartolouco, o Bruxo gerou polêmica ao anunciar que não iria assistir aos jogos nem torcer porque “não tinha mais confiança” no desempenho do futebol brasileiro. Um dia depois, Ronaldinho usou sua rede social para confirmar o discurso de que “abandonaria” a torcida pelo Brasil na CONMEBOL Copa América™.

O assunto do “abandono de Ronaldinho” pautou a internet e amplificou-se ainda mais com diversas publicações nas redes sociais reagindo ao fato de que o ex-jogador teria abandonado sua torcida.

Surpreso com a declaração de Ronaldinho, o influenciador e apresentador Fred, do Canal Desimpedidos, convida o Bruxo para entender melhor. Depois da polêmica viralizar, chegou a hora da revelação: em uma entrevista, Ronaldinho conta para Fred que tudo não passou de uma ação de Rexona para mostrar a importância do apoio dos torcedores brasileiros durante a CONMEBOL Copa América™.

Na conversa com Fred, Ronaldinho pede para a torcida brasileira se juntar a ele neste movimento, enviando mensagens de apoio com a hashtag #TrazAConfianca.

“Criamos uma ação com o Ronaldinho para chamar atenção quanto à importância da confiança da torcida, energia essa que sai das arquibancadas e se transforma em raça dentro de campo. Por isso, como patrocinadores da CONMEBOL Copa América 2024™, criamos o movimento da Torcida Que Não Abandona.”, explica Poliana Sousa, Gerente Geral de Cuidados Pessoais da Unilever Brasil.

A presença de Rexona no torneio amplia sua jornada no território do futebol, criando maior conexão emocional com os consumidores fanáticos pelo esporte. Nos últimos anos, a marca tem patrocinado grandes competições futebolísticas como a Copa Libertadores CONMEBOL Masculina, de 2020 a 2022; e Copa do Mundo Feminina da FIFA, em 2023.

“Criamos uma comunicação 360º para o nosso patrocínio de CONMEBOL Copa América 2024™ para reaproximar o torcedor do futebol brasileiro. Rexona, a partir do “Não te Abandona”, posicionamento de marca já conhecido pelos consumidores, amplia sua conexão emocional com o brasileiro a partir de uma paixão nacional: o futebol. E estamos presentes na competição com o objetivo de promover a confiança, seja pelo benefício funcional do produto, ou pelas histórias que mostram a garra dos brasileiros, que quebram barreiras dentro e fora de campo”, explica Poliana Sousa, Gerente Geral de Cuidados Pessoais da Unilever Brasil.

*Fonte: Pesquisa Datafolha presencial com 2.556 pessoas com 16 anos ou mais em 183 municípios nos dias 27 e 28 de julho de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%

Sobre Rexona

Lançada no Brasil em 1967, Rexona, líder no mercado brasileiro de antitranspirantes, tem consolidado sua presença por meio de constantes inovações em formulações e embalagens. Hoje, a marca oferece produtos que atendem às necessidades específicas dos consumidores por meio das linhas Regular, Clinical e pés.