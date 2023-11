Revo anuncia Felipe Massa como primeiro embaixador da marca

A Revo – plataforma digital de mobilidade urbana que combina transporte aéreo e terrestre, apoiada por inteligência artificial e com reserva de assentos individuais, múltiplos ou por fretamento completo, algo inédito no mercado – anuncia o automobilista Felipe Massa como primeiro embaixador da companhia.

A escolha de Massa, piloto com carreira consolidada no cenário brasileiro e internacional, como embaixador da Revo, reforça a credibilidade e reputação da marca, adicionando autenticidade à parceria.

“A associação da Revo com o Felipe Massa vai além do marketing convencional. A busca dele por excelência, seja no automobilismo ou em sua vida pessoal, reflete os valores da nossa marca, que está em um constante processo de inovação, precisão e alto desempenho dos serviços”, diz Rodrigo Otávio Nascimento, CFO da Revo.

“Como embaixador da Revo, espero acrescentar à marca muito mais do que apenas uma associação de imagem. Meu objetivo é representar a sinergia entre os valores de desempenho, inovação, segurança e excelência técnica, que ambos compartilhamos”, afirma Massa.

Para dar início aos trabalhos em conjunto com o novo embaixador, a Revo disponibilizou hoje em suas redes sociais a primeira campanha com o piloto. O vídeo apresenta o piloto como cliente da empresa, que oferece um serviço porta a porta e possibilita economia de tempo com segurança em megacidades como São Paulo, imprevisíveis quando se fala de trânsito. O resultado está disponível aqui.