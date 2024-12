Revitalização do Hospital do Bairro em Botucatu: um marco na saúde pública

O governador interino, Felicio Ramuth, marcou presença na cerimônia de reinauguração do Hospital do Bairro, em Botucatu, realizada nesta segunda-feira (30). Após um período de 15 anos fora de operação, a unidade municipal recebeu um investimento significativo, totalizando aproximadamente R$ 38 milhões. Deste montante, R$ 13 milhões foram alocados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) para apoiar o município na aquisição de novos equipamentos e mobiliário.

Durante seu discurso, Ramuth destacou os avanços realizados no setor da saúde ao longo de sua gestão. “Além deste hospital que inauguramos hoje, já entregamos quatro novas unidades hospitalares, duas AMES (Ambulatórios Médicos de Especialidades) e o Hospital Lucy Montoro no estado de São Paulo nos últimos dois anos. Atualmente, há mais dez hospitais sendo construídos em colaboração com municípios, como o que está sendo entregue aqui em Botucatu”, afirmou.

A nova estrutura do hospital contará com 57 leitos distribuídos em três blocos, além de três salas cirúrgicas, uma sala destinada a pequenos procedimentos e consultórios médicos especializados. Equipamentos modernos, como máquinas de raio-X e ultrassonografia, estarão disponíveis para atender a população nas áreas de urologia, ortopedia, oftalmologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, cirurgia geral, vascular e ginecologia em casos de média complexidade.

Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde, enfatizou a importância da reabertura da unidade. “Hoje entregamos um serviço voltado para atendimentos de baixa e média complexidade, ampliando as opções disponíveis para a população local. Ao assumirmos o governo, encontramos 8 mil leitos hospitalares fechados. Em dois anos de gestão, já reativamos 6.207 leitos e intensificamos o investimento na saúde pública”, destacou.

Os atendimentos no novo hospital estão programados para iniciar dentro de 60 dias. Este prazo se destina à capacitação das equipes e à implementação dos sistemas necessários para a operação da unidade, incluindo redes de gases medicinais e ar comprimido, além dos sistemas hidráulico e elétrico. O centro cirúrgico também passará por uma fase de pré-operação para garantir que todos os equipamentos estejam prontos para uso.