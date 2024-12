Revitalização de R$ 75 milhões transforma Parque Nacional da Tijuca

O Parque Nacional da Tijuca, localizado no Rio de Janeiro e reconhecido por abrigar uma das maiores florestas urbanas do mundo, será objeto de um plano de revitalização orçado em R$ 75 milhões. O projeto, anunciado recentemente pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), visa modernizar o Corcovado e outras áreas dessa Unidade de Conservação.

De acordo com João Paulo Capobianco, secretário-executivo do MMA, o parque representa um tesouro nacional que exige cuidados especiais. “Conservar e aprimorar as condições do Parque Nacional da Tijuca é essencial para o Ministério e serve de modelo para o fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação”, destacou Capobianco. Ele ainda ressaltou a importância histórica da restauração dessa área como inspiração para os atuais desafios ambientais do país.

Os recursos serão aportados pelas concessionárias Trem do Corcovado e Paineiras-Corcovado ao longo dos próximos três anos, conforme foi divulgado. O Parque Nacional da Tijuca é um dos 74 parques nacionais brasileiros e detém o título de unidade mais visitada do país entre 2008 e 2022, tendo recebido mais de 4,4 milhões de visitantes no ano passado.

Como parte das melhorias, duas novas atrações foram inauguradas: a trilha “Paineiras-Corcovado”, com 1,15 km de extensão, e o mirante Cartão Postal, que oferece uma visão panorâmica deslumbrante da cidade através de sua estrutura em vidro. Esses novos atrativos visam enriquecer a experiência dos visitantes ao combinar o esplendor natural com a contemplação urbana.

O projeto também contempla uma série de obras de infraestrutura focadas em acessibilidade e segurança, especialmente na região do Corcovado. Mauro Pires, presidente do ICMBio, enfatizou que essas intervenções são vitais para atender às demandas sociais e econômicas associadas ao parque. As ações previstas incluem desde a estabilização de encostas até melhorias no sistema de drenagem das vias.

Entre as iniciativas planejadas até 2027 estão obras significativas que somam R$ 25 milhões. Os investimentos permitirão ainda a contratação de auditorias e consultorias especializadas, além de fomentar pesquisas científicas e cursos.

Especificamente na área do Corcovado, onde se encontra a icônica estátua do Cristo Redentor, as intervenções começarão este ano. As obras incluem a contenção de encostas e melhorias nos sistemas viários da Estrada das Paineiras. Breno Herrera, gerente regional do Sudeste do ICMBio, salientou que essas ações são cruciais diante da intensificação dos eventos climáticos extremos.

Complementando o plano de revitalização, a Coordenação de Obras e Projetos de Engenharia e Arquitetura (Copea) do ICMBio desenvolverá projetos voltados à acessibilidade. Serão construídas rampas para pessoas com deficiência (PcD), adaptados banheiros e instaladas sinalizações adequadas. Além disso, haverá modernizações gerais nos elevadores, escadas rolantes e na coleta seletiva de resíduos.

Com estas iniciativas abrangentes, espera-se não apenas melhorar a infraestrutura existente mas também garantir uma experiência mais rica e acessível aos visitantes deste patrimônio ambiental brasileiro.