Revitaliza Diadema transforma 67 núcleos habitacionais

O Revitaliza Diadema, programa da Prefeitura de Diadema que implementa melhorias urbanas em núcleos habitacionais, percorreu toda a periferia da cidade realizando intervenções que beneficiaram milhares de famílias. A primeira etapa foi lançada em outubro de 2021, com investimentos de R$ 3,8 milhões em 21 núcleos habitacionais, e a segunda etapa, iniciada em junho de 2023, contou com R$ 10,5 milhões para realizar intervenções em 46 núcleos, totalizando 67 núcleos habitacionais transformados.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo Lacerda, disse que o programa vai além da realização de melhorias por meio de obras e procura respeitar a condição de cidadão dos moradores: “Junto com essas intervenções buscamos uma elevação na qualidade de vida das famílias, que passam a utilizar os espaços públicos dos núcleos com mais qualidade”. Os recursos utilizados são da própria Prefeitura e do Fundo Municipal de Habitação.

Algumas melhorias realizadas pelo programa Revitaliza são a reforma de centros comunitários, recapeamento asfáltico das vias, implantação de pistas de caminhada e academia ao ar livre, melhoria das escadarias com implantação de guarda-corpos e corrimãos, requalificação das praças com a instalação de parque infantil, bancos e lâmpadas LED, mais as obras de drenagem e serviços em galerias, bocas de lobo e canaletas.

O programa realizou ações pontuais em dezenas de núcleos, e alguns receberam intervenções mais completas como o núcleo Jardim da Liberdade, no Eldorado, serviço que envolveu a recuperação de todas as escadarias e rampas, a instalação de ecoponto, reforma da quadra, instalação de parquinho infantil e a recuperação da praça com implementação de estacionamento, beneficiando centenas de famílias.

O secretário destacou que uma das marcas da gestão é o aproveitamento de cada metro da cidade para fazer espaços de lazer, recreação, integração e de convivência: “Em várias situações recuperamos espaços deteriorados usados para desova de lixo e entulho”.

Ronaldo lembrou que as primeiras melhorias nos núcleos foram feitas durante a primeira gestão do prefeito José de Filippi Júnior, na década de 1990, durante o processo de urbanização das favelas. “As entregas das melhorias para a população mostram o compromisso do prefeito de levar dignidade aos moradores dos núcleos e construir uma Diadema melhor para todos”.

Confira os núcleos que receberam grandes intervenções

REGIÃO SUL

– NH Jardim Liberdade: escadaria, drenagem, pavimentação em concreto, corrimão, quadra.

– NH Jardim das Praias: drenagem, pavimentação de viários em asfalto, praça, pista de caminhada, parquinho infantil, quadra.

– Terminal Eldorado: escadaria, drenagem, pavimentação, lixeira, alambrado e plantio de arvores.

REGIÃO OESTE

– NH Barbosinha: drenagem e pavimentação.

– NH Piratininga: drenagem, pavimentação, quadra, playground, praça.

– NH Artur Bernardes: pavimentação em concreto, drenagem, muro de arrimo, praça, parquinho infantil.



REGIÃO NORTE

– NH 18 de agosto: drenagem, pavimentação, praça, parquinho infantil, centro comunitário.

– NH Nossa Senhora Aparecida: drenagem, escadaria, pavimentação.

– ABC II: drenagem, escadaria, pavimentação.

– NH Ressureição: drenagem, pavimentação e asfalto.