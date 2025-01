Revisão de sentença de irmãos Menendez pode abrir caminho para liberdade

Erik e Lyle Menendez, condenados à prisão perpétua pelo assassinato de seus pais em 1989, aguardam ansiosamente a revisão de sua sentença, marcada para o dia 20 de março. Este evento representa um marco significativo em suas vidas, pois pode abrir as portas para a liberdade condicional após 35 anos encarcerados.

Mudança na liderança pode influenciar o caso

A revisão ocorre em um momento crítico, com a recente mudança na liderança do Departamento de Justiça de Los Angeles. Essa transição pode influenciar a direção do caso, trazendo incertezas adicionais sobre o futuro dos irmãos. A prima deles, Anamaria Baralt, compartilhou com a revista People que a família nutre esperanças por um resultado favorável, embora mantenha um tom cauteloso.

Atualmente com 54 e 57 anos, Erik e Lyle foram condenados pelo crime que chocou o país. Desde então, eles sustentam que foram vítimas de abusos físicos e psicológicos por parte do pai, alegações que ganharam força ao longo dos anos com o apoio de uma crescente base de defensores. A narrativa dos irmãos recebeu nova atenção com produções como o documentário “The Menendez Brothers” e a série “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“, ambos abordando aspectos menos discutidos do caso.

A chegada do novo procurador aumenta a incerteza

A chegada do novo procurador, Hochman, trouxe mudanças significativas na equipe responsável pela reavaliação das sentenças, adicionando mais incerteza à situação dos Menendez. Cliff Gardner, advogado de defesa dos irmãos, ressaltou que a postura adotada pelo novo procurador será crucial para determinar os próximos passos legais.

Normalmente, em casos de homicídio, promotores mais conservadores tendem a considerar fortemente os desejos da família das vítimas. No entanto, neste caso específico, muitos familiares dos Menendez têm solicitado há anos a libertação dos irmãos. Resta saber se Hochman levará essas solicitações em consideração durante sua avaliação.

Novas evidências podem influenciar a revisão da sentença

Ao longo das últimas décadas, os irmãos tentaram reverter sua condenação por meio de diversos recursos legais sem sucesso. No ano corrente, uma nova petição de habeas corpus foi apresentada pela defesa, trazendo à tona novas evidências que podem corroborar a narrativa dos abusos sofridos pelos réus. Entre essas evidências está uma carta escrita por Erik meses antes do crime, onde ele menciona o comportamento abusivo do pai. Além disso, um depoimento de um ex-integrante da banda Menudo revelou supostas agressões sexuais perpetradas por José Menendez na década de 1980.

Durante seu tempo na prisão, Erik e Lyle não apenas se adaptaram à vida encarcerada mas também se envolveram em iniciativas voltadas ao apoio a outros detentos. A prima Anamaria Baralt emergiu como uma voz proeminente na luta pela libertação dos irmãos e argumenta que a prisão perpétua já não é justificável no contexto atual.