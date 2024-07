Revelando SP Presidente Prudente confirma shows de Sérgio Reis e Diego & Victor Hugo

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, chega a Presidente Prudente entre os dias 9 e 11 de agosto. Dois grandes nomes da música já estão confirmados para o evento: Sérgio Reis e Diego & Victor Hugo. Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de Presidente Prudente e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Revelando SP acontece no Centro de Eventos IBC com entrada gratuita.

O show de abertura acontece na sexta-feira (9), às 20h30, com Sérgio Reis, cantor com mais de seis décadas de sucesso. Já o show de encerramento será no domingo (11), às 19h, com a dupla Diego & Victor Hugo, uma das principais revelações da música sertaneja nos últimos anos.

“Possuímos uma indústria criativa robusta no estado de São Paulo e o Revelando SP é um exemplo disso. Um evento, que engloba gastronomia, dança e artesanato, é uma oportunidade perfeita para fomentarmos e preservarmos a essência da cultura paulista”, destaca a secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, Marília Marton.

Sérgio Reis ganhou notoriedade durante a Jovem Guarda, ao emplacar canções autorais como “Coração de Papel”. Em 1972, o cantor gravou seu primeiro disco de música sertaneja com a canção “Menino da Gaita”. A partir daí surgiram outros sucessos como “Menino da Porteira”, “Adeus Mariana”, “Disco Voador”, “Panela Velha”, entre outros. O disco “O Melhor de Sérgio Reis”, lançado em 1981,vendeu mais de um milhão de cópias. Artista brasileiro com mais indicações ao Grammy Latino, Sérgio Reis foi contemplado com o prêmio quatro vezes.

Diego & Victor Hugo iniciaram a carreira musical no pagode. Em 2011, após participarem de um Festival de Música Sertaneja de uma rádio de Uberlândia, a dupla decidiu seguir carreira tocando e cantando nesse estilo. Os hits dos artistas começaram a ganhar fama na voz de outros cantores como Cristiano Araújo e Henrique & Juliano. “Largados às Traças”, por exemplo, sucesso da dupla Zé Neto & Cristiano, é uma composição de Victor Hugo. No começo de 2020, a dupla chegou a emplacar quatro faixas no TOP 200, são elas: “Infarto”, “Do Copo Eu Vim”, “A Culpa é do Meu Grau” e “Áudio”.

A programação completa do Revelando SP, com todos os shows e todos os participantes da culinária, artesanato e manifestações tradicionais de cultura, será divulgada em breve.

Cinco edições em 2024

Em 2024, o Revelando SP foi expandido e terá, ao todo, cinco edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado:

Barretos – 17 a 19 de maio

Iguape – 14 a 16 de junho

São José dos Campos – 4 a 7 de julho

Presidente Prudente – 9 a 11 de agosto

São Paulo – 12 a 15 de setembro

SERVIÇO

Evento: Revelando SP Presidente Prudente

Data: 8 a 11 de agosto

Local: Centro de Eventos IBC (R. Orlando Ulian, nº 153, Jardim Jarin)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre