Revelando SP em São José dos Campos divulga programação completa de shows

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, fechou a programação de shows para a edição de São José dos Campos. Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Revelando SP acontece no Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), de 4 a 7 de julho (quinta a domingo), com entrada gratuita.

O festival já havia anunciado os shows de abertura e de encerramento, que ficarão a cargo, respectivamente da dupla Teodoro & Sampaio, com mais de quatro décadas de atividades, e Sá e Guarabyra, com mais de 50 anos de história.

O talento feminino marca presença na programação, com shows do grupo de música sertaneja Barra da Saia, que tem entre suas conquistas uma indicação ao Grammy Latino, e da cantora Carolina Soares, intérprete de samba e outras vertentes da música brasileira.

O Revelando SP São José dos Campos conta ainda com um Tributo a Rolando Boldrin, apresentador, ator, cantor, escritor e compositor que nos deixou em 2022. Dividem o palco para essa mais que justa homenagem, em forma de show, os cantores e compositores Tuia, Zé Geraldo, Mazinho Quevedo e Sandro Bacelar, o Grupo Paranga e o ator Rodrigo Mangal.

Boldrin, que se apresentou no Revelando SP em 2019 e 2022, foi, além de músico, um dos maiores divulgadores da cultura caipira. Em programas de televisão dos quais esteve à frente, deu espaço para atrações musicais sertanejas, contava causos, dançava e exibia peças teatrais e minidocumentários com temas que abordavam assuntos relacionados à vida no campo.

“O Revelando é um palco para a herança cultural paulista. O evento fomenta a troca de experiências, a articulação entre comunidades, a extroversão dos saberes e fazeres e a criação de oportunidades de geração de renda para diversas famílias envolvidas em diferentes expressões culturais – seja na culinária, no artesanato, na música ou nas performances”, ressaltou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

“É indiscutível que o nosso saudoso Sr. Brasil é a cara do Revelando SP. Homenagear sua vida e seu legado dentro do festival é, por consequência, prestar nossa homenagem a todos os participantes do Revelando SP, que, assim como Boldrin, mantém vivas as nossas tradições, transmitindo-as para as novas gerações”, avalia Gláucio Franca, diretor geral da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Confira a programação completa de shows do Revelando SP:

04 de julho, quinta-feira

20h30 – Teodoro & Sampaio

05 de julho, sexta-feira

20h30 – Barra da Saia

06 de junho, sábado

16h – Carolina Soares

20h30 – Tributo a Rolando Boldrin comTuia, Zé Geraldo, Mazinho Quevedo, Sandro Bacelar, Grupo Paranga e Rodrigo Mangal

07 de julho, domingo

18h – Sá e Guarabyra

A programação completa do Revelando SP em São José dos campos, com todos os participantes de artesanato, culinária e manifestações da cultura tradicional será divulgada em breve.

Cinco edições em 2024

Em 2024, o Revelando SP foi expandido e terá, ao todo, cinco edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado:

Barretos – 17 a 19 de maio

Iguape – 14 a 16 de junho

São José dos Campos – 4 a 7 de julho

Presidente Prudente – 9 a 11 de agosto

São Paulo – 12 a 15 de setembro