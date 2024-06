Revelando SP em Iguape reúne mais de 30 mil pessoas

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, retornou a Iguape após sete anos com sucesso de público. Entre os dias 14 e 16 de junho, passaram pelo evento mais de 30 mil pessoas, entre visitantes e participantes, número maior que a população da cidade, que é de 29 mil. A festa, cuja entrada foi gratuita, é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. Na cidade, o Revelando SP é correalizado pela Prefeitura Municipal.

“O Revelando SP é muito mais do que um evento, é uma celebração das tradições culturais paulistas. A presença expressiva de visitantes reflete o impacto positivo do festival. Estamos entusiasmados em expandir o Revelando SP para outras regiões, levando, de forma gratuita, a riqueza da cultura tradicional paulista para todo o estado”, declarou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, Marília Marton.

A edição de Iguape contou com 65 participantes, retratando as tradições de 42 municípios de oito regiões paulistas; 25 estandes de artesanato; 26 de culinária; e 15 representantes das mais diversas manifestações culturais, com música, dança e muito mais. Além disso, trouxe shows de grandes nomes da música brasileira, como: Oswaldo Montenegro, Lara Cantador do Vale & Trio, Fernanda Costa, Trio Caiçaras do Ribeira e Gabriel Sater.

Na culinária, uma infinidade de quitutes, com muitos preparos à base de milho, banana e amendoim, doces cristalizados, queijos, galinhada, feijão tropeiro e mais. Os artesãos, por sua vez, levaram ao festival arte sacra, tapetes, bolsas, entalhes, bordados, tecelagem, entre outros, levando ao público a arte produzida em todo o estado pelos sertanejos, caiçaras, povos originários e quilombolas. Expressões artísticas como modas de viola, congada, catira, fandango, dança cigana, coral indígena, violeiros, música caipira e bonecões também estiveram presentes.

Próxima parada: São José dos Campos

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, está voltando a São José dos Campos entre os dias 4 e 7 de julho. Dois grandes nomes da música já estão confirmados para o evento: as duplas Teodoro & Sampaio e Sá & Guarabyra. A programação na cidade, com todos os shows e todos os participantes da culinária, artesanato e manifestações tradicionais de cultura, será divulgada em breve.

Em 2024, o Revelando SP foi expandido e terá, pela primeira vez, cinco edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado. Os próximos destinos são: Presidente Prudente, de 9 a 11 de agosto; e a capital, São Paulo, de 12 a 15 de setembro. Antes, o festejo esteve em Barretos, em maio.