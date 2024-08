Revelando SP e Viagem Literária: veja o que fazer neste fim de semana

O Revelando SP, maior evento da valorização da cultura tradicional paulista, chega a Presidente Prudente neste fim de semana. A cidade no oeste do estado receberá shows e uma amostra de produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais, como moda de viola e dança de povos originários. O evento tem entrada gratuita entre os dias 9 e 11 de agosto.

Ainda no interior, o Museu Índia Vanuíre, em Tupã, celebra na sexta, dia 09, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O espaço que abriga um acervo expressivo com peças e artefatos de diversos povos indígenas do Brasil, preparou uma série de atividades para celebrar a data. A programação gratuita se estende também até o fim do mês de agosto.

Para quem gosta de literatura de cordel, 67 bibliotecas em todo o estado começaram uma série de Contação de Histórias. As atividades acontecem até o dia 30 de agosto. A Viagem Literária visa estimular a leitura, a literatura e a valorização das bibliotecas públicas, buscando promover o prazer de ler e incentivar o uso desses importantes espaços culturais. A ação é toda gratuita. A programação está disponível no site da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

E para celebrar o Dia dos Pais, comemorado no domingo, o Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão, promove mais uma edição gratuita do Domingo Musical. O evento vai trazer os sucessos da música sertaneja e um show contagiante para toda a família.