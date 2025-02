Revelação lança o volume 1 do projeto em comemoração aos 30 anos de carreira

O Grupo Revelação, um dos maiores ícones do samba brasileiro, dá início à celebração de seus 30 anos de carreira com o lançamento do primeiro volume de um grandioso projeto audiovisual, que será disponibilizado na próxima sexta-feira, dia 14 de fevereiro nas plataformas digitais e no dia 15 de fevereiro, às 12h, no YouTube. Gravado no Rio de Janeiro, o projeto foi dividido em três volumes e promete reviver os melhores momentos dessa jornada musical, que atravessa três décadas e cativa fãs de todas as idades. OUÇA AQUI!

O Volume 1 conta com 14 faixas que relembram os maiores sucessos da banda, desde as canções que marcaram o início da trajetória até os hits que continuam a tocar no coração do público. Entre os clássicos, estão regravações de músicas que se tornaram símbolos do grupo, além de faixas inéditas, como “A Fila Anda” e “Fechei Contigo”, que já chegam com grande expectativa.

Este primeiro volume também traz participações especiais de grandes nomes do samba e da música brasileira, como Péricles, Rodriguinho, Xande de Pilares e Thiaguinho, o que torna esse trabalho ainda mais único e marcante para os fãs de longa data e para os novos admiradores do grupo.

O projeto audiovisual, gravado ao vivo no Rio de Janeiro em outubro de 2024, é um verdadeiro retrato da trajetória do Grupo Revelação, que desde os anos 90 tem sido uma referência do samba, criando hits que embalam multidões e atravessam gerações. Mais do que uma simples celebração, o projeto é uma verdadeira viagem musical, que mistura o legado construído ao longo dos anos com o frescor de novas canções, trazendo uma experiência inesquecível para quem acompanha a banda.

Prepare-se para a festa de 30 anos do Grupo Revelação e para reviver as músicas que marcaram época, além de se encantar com as novidades que prometem continuar fazendo história. O Volume 1 é apenas o começo de uma celebração épica e cheia de emoção!