Revelação do pop, Bela Maria lança “Divina Comédia”

Bela Maria lança nesta sexta-feira (22) em todas as plataformas de áudio sua nova faixa, Divina Comédia, misturando R&B e poesia do jeito que só ela sabe fazer. No single, o amor, os dilemas pessoais e o universo da música se entrelaçam em uma composição que cria a ilusão de ser dedicada a alguém, mas na verdade é um mergulho profundo no próprio coração da artista, refletindo sobre o seu relacionamento conturbado com a música e o sonho de se dedicar integralmente à carreira de cantora.

Criando a metáfora de uma “Divina Comédia” pessoal (clássica obra de Dante Alighieri), a artista explora sua própria incerteza, como se estivesse em um limbo emocional, à beira da entrega total dentro da arte. O refrão fala sobre o confronto com os próprios limites e a dor do processo criativo: “Tô no limbo e a sentença é me ver vulnerável e ter que confiar.” Em cada verso, juntamente a uma melodia hipnótica, sentimos o quanto a música para Bela aparece também como “sina”, onde apesar dos pesares que envolvem o “fazer acontecer”, há principalmente um chamado natural para a vida artística.

Contanto com a produção musical de Itoo para esse lançamento, a vontade de Bela é que os ouvintes tomem a canção para si e a interpretem do jeito que ela os faz sentir.

“Eu comecei escrevendo um lovesong e de repente me vi pensando sobre como minha sina de ser artista, e todos os obstáculos que fazem parte da trajetória de ser independente no mercado, lembram uma trama romântica, principalmente a ‘Divina Comédia’, pela quantidade de fases que já precisei e ainda preciso passar até finalmente chegar lá. Esse é um desabafo enquanto meu álbum ainda não chegou pra vocês”.

https://lnk.dmsmusic.co/belamaria_divinacomdia-1