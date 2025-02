Revelação das pistas, Enzo Falquete estreia na Stock Light pela nova Infinity Competições

A mais nova equipe do grid da Stock Light anuncia nesta segunda-feira (3) seu primeiro piloto para a temporada 2025. A Infinity Competições fechou contrato com o jovem Enzo Falquete, que vai fazer sua estreia na divisão de acesso aos 17 anos e será um dos concorrentes ao superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões oferecidos ao campeão para ascender ao grid da Stock Car Pro Series em 2026.

Falquete pode ser considerado um prodígio no automobilismo brasileiro. Nascido em Curitiba (PR) e residente em Florianópolis (SC), o piloto iniciou sua jornada nas pistas aos seis anos, no kartismo. Na modalidade, disputou competições no Brasil, Argentina e Estados Unidos e se notabilizou com vitórias, foi vice-campeão argentino de Rotax e vice-campeão Open do Brasileiro.

Em 2023, trocou os kartódromos pelos autódromos e estreou na Copa Hyundai HB20. Logo no seu primeiro ano correndo de carro, Enzo sagrou-se campeão da categoria Super. No ano seguinte, subiu para a classe Pro, disputou com os mais experientes do grid e fechou em terceiro no campeonato após ter conquistado duas vitórias e duas poles.

Agora, Falquete dá o maior passo na sua trajetória até o momento para entrar no grid da Stock Light. Será um momento de transição para o jovem piloto em razão das características do carro ao qual estava acostumado, saindo da pilotagem dos modelos de tração dianteira para os de tração traseira, como é o da categoria de acesso e também da Stock Car.

“Ter a oportunidade de correr na Stock Light em 2025 me deixa muito feliz e é, também, a realização de um sonho de criança. Também é muito empolgante poder competir em uma categoria que pode me dar o acesso à Stock Car Pro, onde estão os melhores pilotos do automobilismo brasileiro”, disse o piloto, que vai correr na Stock Light com o numeral #99.

“É um passo muito importante na minha carreira, já que faço a transição dos carros de tração dianteira para os de tração traseira, como é o Stock Light. Espero me adaptar o quanto antes para ser logo de cara um dos candidatos ao lugar mais alto do pódio”, explicou.

Estreia dupla — Enzo é o primeiro piloto confirmado no grid da Light pela Infinity Competições, equipe baseada em Centralina, no Triângulo Mineiro, e que também fará seu debute na competição. Falquete chega confiante em poder conduzir ao topo o novo time liderado por Rodrigo Gomes e Betinho Ramos.

“Feliz também por fazer parte da Infinity Competições, uma equipe que está me dando uma grande oportunidade na minha carreira e, tenho certeza, vem para brigar por vitórias, títulos e fazer história na Stock Light”, complementou o mais novo ‘rookie’ do grid.

Piloto e empresário, Rodrigo Gomes deu as boas-vindas ao seu novo piloto. “É motivo de muita alegria para nós receber um jovem tão talentoso e promissor como o Enzo Falquete. Ele chega impulsionado por grandes campanhas na Copa HB20, e temos fé que ele vai se adaptar rápido ao carro da Stock Light para poder lutar pelos resultados à altura do seu potencial. Mesmo restando um mês e meio para começar a temporada, podemos dizer que começamos muito bem essa jornada. Vamos trabalhar duro para alcançarmos os nossos objetivos para 2025”, declarou o gestor.

A temporada 2025 da Stock Light está marcada para começar no fim de semana de 23 de março, no tradicional Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Enzo Falquete

Idade: 17 anos (27/07/2007)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Status: estreante na Stock Light

Número: #99

Principais conquistas: campeão da Copa Hyundai HB20 em 2023 (Super) e terceiro em 2024 (Pro); vice-campeão argentino de kart Rotax e vice-campeão Open do Brasileiro de Kart

Equipe: Infinity Competições

Sede: Centralina (MG)

Chefe: Rodrigo Gomes

Stock Light, temporada 2025*1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)

2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

*sujeito a alterações