Revelação brilha na comemoração dos 7 anos de casamento do cantor Péricles

O Grupo Revelação fez uma apresentação inesquecível na festa de comemoração dos 7 anos de casamento do cantor Péricles e sua esposa Lidiane, realizada na última terça-feira em São Paulo. A performance do grupo foi um verdadeiro sucesso, encantando a todos os presentes com um repertório repleto de clássicos do samba e hits consagrados.

A festa, que contou com a presença de familiares, amigos e diversos nomes da música, foi marcada pela energia contagiante do Grupo Revelação, que não deixou ninguém parado. A interação com os convidados e a emoção transmitida durante o show foram destaques da noite, consolidando ainda mais a relação de carinho e respeito entre os artistas e o público.

Entre os famosos que marcaram presença na noite especial e prestigiaram o show do grupo estavam: Preta Gil, Thiaguinho e Carol Peixinho, Taís Araújo e Lázaro Ramos, Ferrugem, Mumuzinho, Regina Casé, Rafa Brites, Rodriguinho, Billy SP, Salgadinho e muito outros.

E as comemorações não param por aí! No dia 17 de outubro, o Grupo Revelação realizará a gravação de um audiovisual no Rio de Janeiro, em homenagem aos seus 30 anos de carreira. Este evento promete ser histórico, reunindo grandes sucessos que marcaram gerações e celebrando a trajetória de uma das maiores referências do samba no Brasil.