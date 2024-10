Revelação brilha em gravação do audiovisual de 30 anos com participação de Xande de Pilares

No dia 17 de outubro, o Espaço Hall, no Rio de Janeiro, foi palco de uma noite memorável com a gravação do audiovisual em comemoração aos 30 anos do Grupo Revelação. O evento, que teve casa cheia e ingressos esgotados, destacou a participação especial de Xande de Pilares, ex-vocalista do grupo e atualmente em carreira solo, trazendo uma energia contagiante ao espetáculo.

Além de Xande, a noite contou com as ilustres presenças de Almirzinho, Davi, Dilsinho, Menos é Mais, Molejo, Péricles, Pixote, Rodriguinho, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Thiaguinho e Tiee, que se juntaram ao grupo em uma celebração recheada de emoções e boa música.

O repertório da noite incluiu tanto músicas inéditas quanto grandes sucessos que marcaram a trajetória do Grupo Revelação, proporcionando ao público uma verdadeira viagem pelos 30 anos de sua história. Este evento não apenas celebra o legado do grupo, mas também solidifica ainda mais sua presença no cenário musical brasileiro.

Com uma produção impecável e um clima festivo, a gravação se mostrou um marco significativo na carreira do Revelação, reafirmando sua importância e relevância no samba e na música popular.