Réveillon Zé Maria em Noronha terá Gilsons, Pixote e mais

O Réveillon Zé Maria, uma das celebrações mais exclusivas de Fernando de Noronha, chega com tudo para marcar a virada de 2024 para 2025 com uma programação impecável, que promete mergulhar os participantes em um mar de emoções, festas animadas e uma vista paradisíaca que só a ilha pode oferecer.

Edição Maré Viva traz, mais uma vez, a fusão perfeita de sofisticação, música e energia contagiante em um dos destinos mais cobiçados do Brasil. De 28 de dezembro a 2 de janeiro, prepare-se para viver o melhor final de ano da sua vida em uma série de eventos privados e exclusivos, com open bar, open food e shows imperdíveis.

O line-up está recheado de atrações de peso, que garantem música e diversão para todos os gostos: Gilsons, Pixote, Toni Garrido, Luciana Mello, Bakermat, Thiago Martins, KVSH, Jopin, DJ Henrique Fernandes, Rodrigo Sha, Greg & Gont, Sardinha e muitos outros artistas irão agitar as festas ao longo dos cinco dias.

Programação Completa

28/12 – Festa Welcome To Noronha

Local: Secreto | Serviço: Open Bar | Horário: 20h às 03h

Exclusivo para clientes do pacote.

29/12 – Paella Zé Maria

Local: Pousada Zé Maria | Serviço: Open Bar e open paella | Horário: 20h às 03h

Atrações: Gilsons, Jopin, DJ Henrique Fernandes, Coy DJ, Sardinha.

30/12 – Quintal do TG

Local: Pousada Zé Maria | Serviço: Open Bar | Horário: 22h às 04h

Atrações: Thiago Martins, KVSH, DJ Henrique Fernandes, Coy DJ, Sardinha.

31/12 – Réveillon – Edição Maré Viva

Local: Pousada Zé Maria | Serviço: Open Bar e Open Food completo | Horário: 20h às 07h

Atrações: Bakermat, Pixote, Rodrigo Sha, Greg & Gont, DJ Henrique Fernandes, Coy DJ, Sardinha.

02/01 – Galinhada Zé Maria

Local: Praia do Porto | Serviço: Camarote exclusivo (bar, não é open bar) | Horário: 14h às 00h

Atrações: Toni Garrido, Luciana Mello, Rodrigo Sha, Sardinha.

A Galinhada é aberta ao público.

O evento tem realização da Mallupy e Zé Maria.

Pacotes Exclusivos

Adquira seu ingresso para o Réveillon Zé Maria e tenha acesso a todos os cinco dias de festa (28 de dezembro a 2 de janeiro). O pacote inclui open bar nas festas de 28, 29, 30 e 31 de dezembro, open food no evento de 31/12 e acesso ao camarote vip no dia 02/01.

Além disso, a pulseira única do evento garante entrada exclusiva para todas as festas.

O evento é exclusivo para maiores de 18 anos nas festas dos dias 29, 30 e 31 de dezembro. No entanto, menores de idade podem participar do evento de Réveillon, com a presença de responsáveis legais, e crianças de 2 a 11 anos têm entrada gratuita no evento, sendo acompanhadas pelos pais.

Sobre a Pousada Zé Maria

Com mais de 30 anos de história, a Pousada Zé Maria é referência em hospitalidade e qualidade em Fernando de Noronha, oferecendo uma experiência incomparável aos visitantes. O anfitrião Zé Maria é um empresário local, conhecido por sua dedicação à melhoria da ilha e à promoção do turismo sustentável.

Como Comprar

Garanta seu ingresso e viva essa experiência única em Fernando de Noronha. Os ingressos estão à venda online através do link: Bilheteira Digital.