Réveillon na Paulista: CET intensifica monitoramento para garantir segurança e fluidez no trânsito

Com o intuito de proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para a celebração da virada do ano, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) iniciará um monitoramento intenso do trânsito nas proximidades da Avenida Paulista a partir de segunda-feira, dia 30. O evento, intitulado “Réveillon na Paulista – É Tudo de Bom”, é uma das festividades mais aguardadas da cidade e marca a abertura oficial do calendário festivo.

Desde o dia 10 deste mês, a CET já está atenta às movimentações na região, em decorrência dos preparativos para a montagem do palco e outras infraestruturas necessárias para a realização da festa, que é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo. A expectativa é que milhares de pessoas se reúnam na Avenida Paulista para comemorar a chegada do novo ano.

No dia 31, véspera do Ano Novo, a equipe de Engenharia de Tráfego da CET estará presente para monitorar as interdições e orientar o fluxo de veículos nas áreas afetadas. O foco principal será garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos usuários das vias durante as festividades.

Para obter informações sobre o trânsito, registrar ocorrências ou fazer sugestões, a população pode entrar em contato pelo telefone SP156.