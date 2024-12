Réveillon em Copacabana: Seis cruzeiros e 300 barcos se preparam para a festa na praia

A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro concedeu autorização a seis navios de cruzeiro para que possam ancorar em frente à icônica Praia de Copacabana, localizada na zona sul da cidade, durante as celebrações de réveillon. Além desses grandes embarcações, a expectativa é de que entre 200 e 300 barcos menores, incluindo aqueles dedicados ao esporte, turismo náutico e transporte de passageiros, também sejam inspecionados para poderem se aproximar da festividade.

Os proprietários das embarcações que desejam participar das festividades devem solicitar a inspeção junto à Capitania dos Portos. O prazo para realização dessas verificações se estende até o dia 30 de dezembro.

O capitão dos Portos do Rio de Janeiro, comandante Luciano Calixto, detalhou que a inspeção inclui a verificação de documentos, itens de segurança e a conformidade com a capacidade máxima permitida para cada embarcação. “Essa fiscalização é essencial para garantir a segurança de todos os envolvidos”, afirmou Calixto.

No dia 31 de dezembro, antes de se aproximarem da orla carioca, os condutores das embarcações passarão por testes de bafômetro. Aqueles que forem aprovados receberão uma pulseira indicando que estão com zero álcool no sangue e, assim, suas embarcações serão liberadas para navegação.

Além disso, a Capitania dos Portos realizará inspeções em dez balsas que serão responsáveis pela queima de fogos na virada do ano, programada para durar 12 minutos a partir da meia-noite. As balsas estarão posicionadas mais próximas da praia e contarão com o apoio de rebocadores e barcos auxiliares, além da presença das embarcações da Marinha. Os navios de cruzeiro autorizados permanecerão em uma área mais distante da costa, garantindo uma visão privilegiada do espetáculo pirotécnico enquanto respeitam as diretrizes de segurança estabelecidas.