Réveillon de Copacabana terá medidas de combate à violência contra a mulher

No Réveillon, a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, estará equipada com ações focadas no combate à violência contra a mulher e no suporte a eventuais vítimas. A iniciativa é uma resposta às crescentes preocupações sobre a segurança durante grandes eventos públicos.

Ao longo da orla, banheiros químicos foram estrategicamente adesivados com números de telefone de emergência, incluindo o 190 da Polícia Militar, o 180 da Central de Atendimento à Mulher do governo federal, e o 197 da Delegacia de Atendimento à Mulher. Essas informações são cruciais para garantir que as vítimas tenham acesso rápido a ajuda durante a festa.

Este evento atrairá cerca de 2 milhões de pessoas, segundo estimativas da prefeitura, e contará com 13 palcos distribuídos pela orla, onde serão realizadas apresentações musicais gratuitas e a tradicional queima de fogos.

A campanha para promover essa segurança foi idealizada pelo Sesc RJ, um dos patrocinadores do evento. O presidente da instituição, Antonio Florencio de Queiroz, destacou que os adesivos não apenas fornecem suporte imediato às vítimas e testemunhas, mas também têm um caráter preventivo. “Essa ação serve para equipar a população com informações e desencorajar possíveis agressores”, afirmou Queiroz.

Além dos números de emergência, os adesivos apresentam um QR Code que redireciona os usuários para uma página informativa sobre os diversos tipos de violência contra a mulher, como violência sexual, física, moral, psicológica e patrimonial. A página também lista centros de atendimento disponíveis em toda a cidade do Rio de Janeiro.

Para acolher possíveis vítimas e testemunhas durante as festividades, será instalado um Centro de Atendimento à Mulher na Avenida Atlântica, número 1.976, nas proximidades da praia. Este espaço funcionará dentro da Escola Municipal Doutor Cícero Penna e tem como objetivo oferecer assistência imediata.

A violência contra a mulher é definida como qualquer agressão motivada pelo gênero feminino que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. É fundamental que as vítimas busquem ajuda ao se encontrarem em situações dessa natureza.