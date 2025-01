Réveillon com fogos de artifício e shows atraem multidões na Baixada Santista

Santos, São Paulo, se destacou como uma das cidades com a maior queima de fogos do Brasil durante as celebrações de Ano Novo, consolidando-se como um dos principais destinos festivos do litoral paulista. Na virada para 2025, cinco municípios da Baixada Santista, incluindo Santos, Guarujá, Cubatão, Peruíbe e São Vicente, proporcionaram shows pirotécnicos que atraíram multidões.

Com uma exibição de 14 minutos de fogos de artifício de baixo ruído, Santos ofereceu aos seus visitantes um espetáculo visual impressionante. Os fogos foram lançados a partir de dez embarcações ancoradas a cerca de 400 metros da costa, permitindo que cerca de um milhão de pessoas na orla desfrutassem da exibição colorida no céu. Além disso, um cruzeiro com capacidade para mais de 3.700 passageiros esteve presente na baía santista para vivenciar o evento pela primeira vez.

A festa em Santos não se limitou apenas aos fogos; o evento também contou com a apresentação do show ‘Clássicos do Rock’, uma colaboração entre músicos locais e a Orquestra Sinfônica de Santos, realizada na Praia do Gonzaga.

Em Cubatão, os moradores e turistas puderam assistir a um espetáculo de 15 minutos de fogos sem estampido no Píer do Jardim Casqueiro. A administração municipal informou que aproximadamente 80 mil pessoas compareceram ao evento, que utilizou duas toneladas de artefatos pirotécnicos. Além dos fogos, houve projeções coloridas nas águas do Rio Casqueiro, mostrando o brasão da cidade e mensagens positivas através de uma tecnologia inovadora.

No Guarujá, os festejos incluíram uma impressionante queima de fogos que durou 20 minutos e pôde ser vista de três locais estratégicos: o Mirante da Campina, o Mirante das Galhetas e a Praça 14 Bis. De acordo com estimativas oficiais, cerca de 1,5 milhão de pessoas celebraram a chegada do novo ano na cidade.

Peruíbe também participou das festividades com uma queima de fogos de dez minutos, realizada no Parque Turístico Benedito Marcondes Sodré. Estima-se que 25 mil pessoas assistiram ao show em frente ao palco montado na orla, enquanto mais de 170 mil acompanharam a queima ao longo da praia.

Por fim, São Vicente encerrou as comemorações com 13 minutos de fogos sem estampido na orla do Gonzaguinha e na Lagoa do Quarentenário. Com esses eventos grandiosos, a Baixada Santista se firmou como um destino atrativo para quem busca celebrar o Réveillon em grande estilo.

As prefeituras das cidades mencionadas têm se esforçado para garantir festas seguras e agradáveis para todos os públicos, optando por alternativas menos ruidosas para atender às necessidades da comunidade local e visitantes.