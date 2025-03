Revalida 2025 receberá documentos de conclusão de curso até sábado (29)

Os candidatos à primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) de 2025 devem atentar para o prazo final de envio da documentação que comprova a conclusão do curso no exterior, que se encerrará neste sábado, dia 29. Este exame é um requisito fundamental para que médicos formados fora do Brasil possam atuar legalmente no país.

O período para a entrega dos documentos teve início na última segunda-feira, dia 24. Os interessados devem submeter seus diplomas, certificados ou declarações através do Sistema Revalida. Para aqueles cujos documentos estejam redigidos em idiomas diferentes do português, inglês, francês ou espanhol, é imprescindível que sejam acompanhados de tradução juramentada.

Candidatos que participaram de edições anteriores do Revalida e já tiveram sua documentação aprovada estão isentos de reenviar os documentos. Nesses casos, a homologação será feita automaticamente pelo Sistema Revalida.

Segundo informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aqueles que não enviarem a documentação necessária não terão direito a recurso nesta etapa.

Apenas os candidatos que conseguirem a aprovação da documentação e atingirem a nota de corte estabelecida na primeira etapa estarão habilitados a participar da segunda fase do Revalida 2025/1, que consiste na prova de habilidades clínicas.

O Revalida tem como principal objetivo avaliar médicos formados fora do Brasil, assegurando a qualidade do atendimento médico prestado em território nacional, tanto por profissionais estrangeiros quanto por brasileiros graduados no exterior. Desde sua implementação em 2011, o exame tem sido aplicado pelo Inep, com as universidades públicas brasileiras responsáveis pela revalidação dos diplomas.

As provas são estruturadas em duas etapas: uma teórica e outra prática. A parte teórica é composta por 100 questões de múltipla escolha e questões discursivas. O candidato só poderá avançar para a etapa prática se for aprovado na avaliação teórica.

A fase prática avalia as habilidades clínicas dos candidatos em cenários reais de atuação profissional, incluindo atendimentos em atenção primária, serviços ambulatoriais, internação hospitalar e pronto-socorro para emergências, seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Medicina e as normativas vigentes