Reunidas Transportes, de Santa Catarina, terá seis novos ônibus Marcopolo 1800 DD

Caxias do Sul, 8 de novembro de 2024 – A Marcopolo entregou em outubro seis novos ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker para a Reunidas transportes S.A., de Caçador, em Santa Catarina.

Os seis Paradiso G8 1800 Double Decker possuem 14.000mm de comprimento total, quatro com chassi Scania e dois com chassi Volvo B 460 R. Todas as unidades contam com poltronas semileito no piso superior e poltronas leito no piso inferior, com capacidade para 51 passageiros (42 no piso superior e nove no piso inferior), com tomadas USB e porta copos.

Para mais conforto, segurança e comodidade, possuem duas geladeiras, uma em cada piso, sistema de ar-condicionado Arco A 590 DD (frio) e calefação por convectores, DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel), parede de separação total com porta de correr, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro, preparação para sistema de áudio e vídeo, com DVD e monitor e porta-pacotes).

“Fundada pouco depois da Marcopolo, em 1950, a Reunidas Transportes é uma das operadoras de transportes com maior tradição no Sul do País. Fornecer novos e modernos ônibus próximo da comemoração de 74 anos de atividades é especial e gratificante para todos na companhia”, destaca Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais MI e marketing da Marcopolo.

A Reunidas Transportes nasceu realizando o transporte de passageiros entre o Meio-oeste e Serra Catarinense, e, ao longo de sua trajetória, expandiu suas operações para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País e para a Argentina. Atualmente, possui mais de 400 veículos na frota, entre ônibus e caminhões, e cerca de 1,6 mil colaboradores.

Crédito da imagem: Divulgação Marcopolo