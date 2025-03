Reunião de celebridades na casa de Preta Gil gera polêmica nas redes sociais

Recentemente, Ivete Sangalo compartilhou momentos de descontração em uma reunião de famosos na residência de Preta Gil, envolvendo seus seguidores em um cenário divertido e, ao mesmo tempo, polêmico. Durante a transmissão ao vivo, a cantora destacou a presença de várias personalidades, incluindo Dudu e Jude, enquanto brincava sobre uma sessão de cuidados com a saúde que incluía uma meia compressora aplicada em Preta.

Ivete, em um tom descontraído, comentou: “Ali temos um grupo, Preta, Dudu e a Jude, pagando peitinho e botando uma meia compressora [em Preta Gil]. Ali temos a nossa musa master [Preta].” A energia leve do encontro tomou um rumo inesperado quando a artista direcionou sua câmera para Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme. Ao iniciar uma nova apresentação, Ivete foi interrompida por Fernanda, que tentou proteger Marquezine da exposição nas redes sociais.

A situação provocou risadas entre os presentes, mas não passou despercebida pelos internautas. A postagem rapidamente ganhou atenção nas plataformas digitais, onde usuários começaram a especular se a brincadeira seria uma indireta direcionada a Bruna Marquezine. Comentários como “Virginia chacota no meio das verdadeiras celebridades” e “Se tá se dando o trabalho de fazer piada, é porque se incomoda com a Virgínia” surgiram nas redes sociais, evidenciando a interpretação de que Ivete poderia estar se referindo à ausência de Marquezine em eventos familiares do ex-namorado João Guilherme.

A repercussão do incidente revela como as interações entre celebridades podem gerar discussões acaloradas entre os fãs e influenciar percepções públicas. A interação leve entre as artistas parece ter aberto espaço para debates sobre amizades e rivalidades dentro do universo das celebridades brasileiras.