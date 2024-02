Reunião com famílias marca o início da volta às aulas em Diadema

Os estudantes de Diadema retornam às aulas nesta quinta (8) em toda rede municipal de ensino. A expectativa é grande, e as famílias participaram de reuniões nas respectivas escolas de seus filhos na manhã e tarde desta quarta-feira(7).

As reuniões foram divididas em dois momentos: primeiro com a gestão da escola, que recepcionou os pais, apresentou os funcionários e toda equipe, explicou os horários e normas da escola, importância da frequência dos estudantes e da participação dos pais e/ou responsáveis no Conselho Escolar, entre outras informações.

Representantes da Secretaria de Educação estiveram em todas as unidades escolares reforçando as informações passadas aos pais e apresentaram um vídeo de três minutos, mostrando os avanços da atual gestão, com destaque para os programas da Secretaria de Educação. Os pais receberam o kit de material escolar que as crianças vão utilizar durante o ano, e uma revista especial sobre o Quarteirão da Educação, o CEU de Diadema.

A vice-prefeita, Patty Ferreira, esteve nas Emebs Carlos Drummond de Andrade e Marieta de Freitas Martins, ressaltando a qualidade do material escolar que está sendo entregue aos pais. “Este ano, as escolas terão um item novo para trabalhar com as crianças, que são os lápis de cor com diversos tons de pele, que era exclusivo do baú do Programa Dandara e Piatã”, contou. “É um material muito significativo, que contribuirá ainda mais no combate ao racismo e ao preconceito em nossa cidade.”

As mochilas serão entregues no primeiro dia de aula (8/2) e os uniformes escolares serão entregues a partir de março, este ano contando também com o tênis.

Em um segundo momento das reuniões, os pais se dividiram nas salas de aula para conhecer e falar com os respectivos professores, que apresentaram o plano de trabalho, atualização de dados de contato e formas de comunicação com as famílias, lista de presença e agendamentos individuais para tratar assuntos pontuais, como eventuais restrições alimentares, entre outras questões.

Daniela Pereira, mãe do Luca, de 5 anos, que está na Educação Infantil Fase 2, foi à Emeb Carlos Drummond de Andrade e aprovou o encontro. “Essas reuniões antes do primeiro dia de aula são importantes para esclarecer as nossas dúvidas. Estou muito satisfeita com a escola, o Luca é autista e tem recebido todo apoio e tratamento adequado aqui”.

Durante a reunião de pais na Emeb Marieta de Freitas Martins, Alexandra da Silva Pereira Pedrosa reforçou a importância de as famílias participarem das reuniões. “Muitos acham que é só levar e buscar o filho na escola, mas é muito mais que isso. É preciso estar por dentro do que acontece, ter uma visão mais abrangente e participar das decisões que são tomadas. Por isso já decidi que vou fazer parte do Conselho Escolar”. Ela é mãe da Mariana, de 6 anos, que está no 1º ano e cheia de expectativas. “Esse ano eu quero brincar bastante, aprender e fazer muitas amigas”. Está no lugar certo, Mariana!