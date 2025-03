Retrô leva a melhor nos pênaltis e elimina o Atlético-GO da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira, 12 de abril, o Retrô fez história ao garantir sua classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar contra o Atlético Goianiense, a equipe de Camaragibe superou o adversário nas penalidades, em jogo realizado no Estádio Antônio Accioly.

O confronto foi marcado por um equilíbrio que prevaleceu durante os 90 minutos. O Atlético Goianiense, conhecido como Dragão, começou dominando a posse de bola e buscando ofensivas. No entanto, a equipe não conseguiu converter esse controle em oportunidades claras de gol. Por sua vez, o Retrô se organizou para explorar os contra-ataques e foi efetivo ao abrir o placar aos 39 minutos. Em uma jogada bem elaborada por Fialho, Maycon Douglas finalizou com precisão, colocando a Fênix à frente no marcador.

No segundo tempo, as mudanças realizadas pelo Dragão surtiram efeito e a equipe voltou com mais intensidade. O gol de empate veio aos 14 minutos, quando Caio Dantas aproveitou uma cobrança de escanteio rápida e cabeceou para o fundo das redes, restabelecendo a igualdade no jogo. Apesar da pressão contínua do Atlético, as chances de gol foram raras e não conseguiram desestabilizar a defesa adversária. O Retrô teve uma boa oportunidade com Lucas Grafite, mas viu seu arremate ser defendido pelo goleiro Anderson.

A decisão foi para as penalidades máximas, onde o goleiro Fabian Volpi se destacou ao defender as cobranças de Guilherme Romão e Araos. Com isso, Iba Ly converteu o último pênalti e selou a vitória por 4 a 1 para o Retrô.

Próximos Desafios

Após esta emocionante partida, o Atlético Goianiense voltará a campo no próximo sábado (15), enfrentando o Anápolis às 17h (horário de Brasília) em busca da vaga na final do Campeonato Goiano. Por outro lado, o Retrô se prepara para enfrentar o Maguary na Ilha do Retiro no domingo (16), às 16h, também pela semifinal do Campeonato Pernambucano.