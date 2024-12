Retorno do atendimento presencial nos bancos e orientações para o fim de ano

A partir desta quinta-feira, 26 de dezembro, as agências bancárias retomarão suas atividades normais, oferecendo atendimento presencial ao público após o fechamento devido ao feriado de Natal.

Conforme informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o último dia útil do ano para atendimento ao público será no dia 30 de dezembro, quando as instituições financeiras operarão em horário regular, permitindo a realização de todas as transações bancárias.

No dia 31 de dezembro, um terça-feira, não haverá expediente bancário e as compensações financeiras estarão suspensas. As agências só reabrirão em 2 de janeiro, visto que o primeiro dia do ano é um feriado nacional e os bancos permanecerão fechados.

Durante o feriado de Ano Novo, não será possível efetuar compensações bancárias, incluindo transferências via TED. Entretanto, as transações pelo sistema PIX estarão disponíveis, funcionando 24 horas por dia, mesmo durante os feriados.

Os consumidores devem estar atentos ao vencimento das contas de serviços essenciais, como água, luz e telefone. Para aqueles com vencimento nos dias sem compensação bancária (31 de dezembro e 1º de janeiro), os pagamentos poderão ser realizados sem multa no primeiro dia útil seguinte.

No que se refere a tributos e impostos que vençam durante os períodos de feriado ou nos dias sem compensação bancária, a Febraban ressalta a importância do pagamento antecipado para evitar juros e multas.

A federação recomenda que correntistas e o público geral utilizem meios eletrônicos como uma alternativa prática e segura para realizar suas transações. Os clientes têm à disposição áreas de autoatendimento nas agências e podem acessar os canais digitais pelos seus dispositivos móveis ou computadores para transferências, pagamentos e outros serviços financeiros.

Além disso, boletos bancários de clientes que estão cadastrados como sacados eletrônicos podem ser quitados por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).