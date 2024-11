Retorno de Trump pode isolar ainda mais o Irã

A possível volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pode intensificar o isolamento do Irã, que já enfrenta desafios econômicos e políticos significativos. Segundo Meir Javedanfar, analista iraniano e professor na Universidade Reichman em Israel, a administração Trump poderia distanciar o Irã da Rússia, um de seus principais aliados. Com a promessa de Trump de encerrar a Guerra na Ucrânia, a dependência russa de armamentos iranianos, como drones, diminuiria, aprofundando o isolamento do regime iraniano.

A economia iraniana encontra-se debilitada; a desvalorização do rial frente ao dólar acentuou a pobreza no país. Surpreendentemente, Trump mantém certa popularidade entre os iranianos, apesar das sanções pesadas impostas durante seu primeiro mandato. A execução do general Qassim Suleimani pelos EUA em 2020 gerou reações mistas, mas também encorajou setores da população a questionar o regime atual.

O cenário interno no Irã é de tensão contínua. Recentemente, protestos expressivos ocorreram após a morte de Mahsa Amini sob custódia policial. O regime reprimiu as manifestações violentamente, resultando em centenas de mortes. No entanto, sinais de cautela surgem: autoridades evitaram abrir processos contra uma estudante que protestou ao se despir publicamente em Teerã.

Apesar disso, a repressão continua. Javedanfar observa que o ódio histórico do líder supremo Ali Khamenei por Israel alimenta o conflito contínuo com Tel Aviv. No contexto mais amplo do Oriente Médio, tanto o Hamas quanto membros radicais do governo israelense são responsabilizados pela perpetuação da guerra na Faixa de Gaza.

Em resumo, o retorno de Trump à presidência poderia agravar a situação política e econômica do Irã, incentivando mais desafios ao regime. O cenário permanece volátil, com implicações significativas para a estabilidade regional.