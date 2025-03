Retorno de astronautas da NASA à terra previsto para quarta-feira após 9 meses no espaço

Butch Wilmore e Suni Williams estão programados para iniciar seu retorno à Terra na próxima quarta-feira, dia 19, conforme anunciou a NASA. A expectativa é que os astronautas deixem a Estação Espacial Internacional (ISS) após uma estadia prolongada.

A chegada de uma nova tripulação ao laboratório orbital foi marcada por boas-vindas calorosas. “É maravilhoso ver nossos amigos chegarem“, comentou Williams, enfatizando que o dia era verdadeiramente especial.

Missão durou 9 meses

Os astronautas americanos, Wilmore, de 62 anos, e Williams, de 59, permaneceram na ISS desde junho do ano passado, devido a complicações técnicas enfrentadas pela nave Boeing Starliner que os transportou até a estação espacial. O que deveria ser uma missão curta, com duração de apenas oito dias, se estendeu por mais de nove meses, superando em muito o período padrão das missões espaciais de seis meses.

Os desafios com a Starliner surgiram principalmente em relação aos sistemas de propulsão da nave, levando a NASA a tomar a decisão de trazer de volta à Terra a cápsula vazia da Boeing. Para garantir o retorno seguro dos astronautas, a agência espacial optou por utilizar as naves da SpaceX, liderada pelo bilionário Elon Musk.

O contexto político em torno da viagem também ganhou destaque com o retorno do ex-presidente republicano Donald Trump ao cenário político. Trump criticou seu sucessor democrata, Joe Biden, acusando-o de ter “abandonado” os astronautas durante sua prolongada estadia no espaço.