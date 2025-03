Retiradas da poupança superam depósitos em fevereiro, revela Banco Central

Em fevereiro, o cenário da caderneta de poupança no Brasil apresentou um saldo negativo significativo, com as retiradas superando os depósitos em impressionantes R$ 8,007 bilhões, conforme dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (12). O relatório da autoridade monetária revela que os brasileiros depositaram R$ 331,996 bilhões na poupança, enquanto os saques totalizaram R$ 340,003 bilhões durante o mês.

O documento também destaca que a rentabilidade da poupança foi de R$ 6,431 bilhões, resultando em um saldo total de R$ 1,010 trilhão acumulado na caderneta.

De acordo com o BC, os dados referentes ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) mostram que houve depósitos de R$ 287,772 bilhões e saques de R$ 292,831 bilhões. No setor do crédito rural, os valores aplicados foram de R$ 44,224 bilhões, enquanto as retiradas alcançaram R$ 47,172 bilhões.

No que diz respeito à captação líquida do SBPE, o relatório indica uma diminuição de R$ 5,058 bilhões em fevereiro. Durante esse período, a rentabilidade da poupança SBPE foi de R$ 4,718 bilhões e a do crédito rural atingiu R$ 1,713 bilhão.