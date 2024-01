Retirada dos kits do XXVI Troféu Cidade de São Paulo acontece na quarta-feira (24)

A retirada dos kits do XXVI Troféu Cidade de São Paulo, evento de caminhada e corrida que abre as comemorações do aniversário da capital, acontece somente no dias 24 de janeiro, das 9h às 20h, no estacionamento do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo (SP).

Aos que ainda não adquiriram sua participação, as inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, 22, pelas plataformas Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Sports e seus respectivos apps.

A organização salienta que não será possível pegar os kits fora deste horário nem no próprio dia 25.

Sobre o XXVI Troféu Cidade de São Paulo Hospital Edmundo Vasconcelos

O XXVI Troféu Cidade de São Paulo Hospital Edmundo Vasconcelos tem largada e chegada no Obelisco do Ibirapuera e une 10 mil participantes nas modalidades Corrida Especial, Corrida e Caminhada de 6,1K e Corrida de 10K.

Com premiações para Corrida Especial 10 Km (Cadeirantes, Deficiente Visual, Membro Inferior e Superior, Auditivo e Intelectual), Corridas 6,1 km e 10 km, o evento é uma grande celebração ao aniversário de 470 anos da capital paulistana.

O Hospital Edmundo Vasconcelos está localizado na Rua Borges Lagoa, 1490 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 03266-000.

O XXVI Troféu Cidade de São Paulo Hospital Edmundo Vasconcelos é uma realização da JJS Eventos e conta com o patrocínio master da Patrocínio Master do Hospital Edmundo Vasconcelos, Copatrocínio da Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Apoio da Italac, Montevergine, Paraguaçu Participações e MPD Engenharia, Apoio de Mídia da Rádio Transamérica, Apoio Oficial: Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Atletismo e Ação Institucional São Paulo pelo Clima.

Para mais informações e regulamento, acesse https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br

Serviços:

XXVI Troféu Cidade de São Paulo

Data: 25/01/2024 (Quinta-Feira-Feriado)

Horário: 6h30

Local: Parque Ibirapuera – Obelisco

Limitada a 10.000 participantes

Medalha alusiva ao Evento a todos que concluírem a Prova

Camiseta para todos os participantes na retirada do Kit Participação

Cronometragem por chip para a Corrida 10 Km, Especial 10 Km e Corrida 6,1 Km

Inscrições até 22 de janeiro ou quando se esgotarem as vendas

Retirada do Kit Participação

Data: 24/01/2024 (Quarta-Feira)

Horário: 9h às 20 h

Local: Estacionamento do Hospital Edmundo Vasconcelos

Endereço: R. Borges Lagoa, 1490 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 03266-000