Resultados do CNPU serão divulgados na terça (4). Confira orientações e calendário

A convocação inicial dos candidatos ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) é baseada nas opções de cargos selecionadas durante o processo de inscrição. À medida que os candidatos confirmam sua participação, novas oportunidades surgem em diferentes cargos, com atualizações nas listas sendo divulgadas nos dias 11 e 18 de fevereiro.

Os próximos dias são cruciais para os participantes do CPNU, já que etapas significativas do processo seletivo estão por vir. Portanto, é imprescindível que os candidatos se mantenham informados sobre as datas e orientações fornecidas pelo Governo Federal.

Na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, será revelado o resultado final para aqueles que se inscreveram para cargos de nível intermediário (Bloco 8). Esta data também coincide com a publicação da primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7, assim como a primeira convocação para aqueles que necessitam participar de cursos de formação.

Para os concorrentes aos cargos que requerem cursos de formação, entre os dias 4 e 5 de fevereiro, após a liberação das notas finais e da classificação, será necessário acessar a plataforma do CPNU para verificar a convocação na área designada. A confirmação da presença no curso é obrigatória. A garantia da participação no curso de formação está condicionada à resposta afirmativa do candidato à convocação e à efetivação da matrícula nas instituições responsáveis pela formação.

A lista inicial de convocados considera as escolhas feitas na inscrição. À medida que as confirmações de presença são recebidas, novos cargos são disponibilizados. As listas serão atualizadas em duas datas específicas: 11 e 18 de fevereiro. Aqueles que forem reconvocados para posições preferenciais terão suas vagas anteriores reabertas para outros candidatos.

No dia 28 de fevereiro, será publicada a lista definitiva dos candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não necessitam de cursos de formação, além da lista final dos convocados para matrícula nos cursos exigidos.

As datas chave incluem:

4 de fevereiro: Resultado final do Bloco 8 (nível médio); primeira lista de classificação dos blocos 1 ao 7 (nível superior); e primeira convocação para os cursos de formação.

11 de fevereiro: Divulgação da segunda lista de classificação para todos os cargos de nível superior e nova convocação para os cursos.

18 de fevereiro: Publicação da terceira lista de classificação e terceira convocação para os cursos.

28 de fevereiro: Divulgação das listas definitivas e finais referentes aos candidatos aprovados e convocados.

Os candidatos convocados para os cursos nos dias 4 e 5 devem acessar sua área no site do CPNU para confirmar sua participação até o dia 5. A resposta positiva assegura a vaga no curso e é válida para futuras convocações em cargos prioritários. Por outro lado, uma negativa retira o candidato da posição convocada, mas permite sua continuidade na disputa por outras vagas indicadas durante a inscrição.

Para os nove cargos que exigem cursos de formação, essa fase é tanto classificatória quanto eliminatória, com o objetivo de preparar os selecionados para enfrentar os desafios da Administração Pública. As modalidades dos cursos incluem:

Presencial: Para a maioria dos cargos em Brasília (DF).

Rio de Janeiro (RJ): Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Híbrido: Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), combinando atividades presenciais em Brasília com aulas online.

A carga horária dos cursos varia entre 140 e 580 horas e será gerida pela Enap, Cebraspe e agências reguladoras. Os convocados receberão metade da remuneração inicial do cargo, exceto aqueles já servidores públicos que optarem por manter seus salários atuais. É exigido compromisso total ao curso, frequência nas aulas e cumprimento das normas disciplinares.

É fundamental alertar que não haverá taxas cobradas pela matrícula nos cursos. Os interessados devem sempre buscar informações diretamente nas páginas oficiais do concurso para evitar fraudes ou golpes.