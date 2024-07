Resultados da Mega-Sena: Confira os números vencedores do último sorteio

Hoje vamos te mostrar tudo sobre os resultados da Mega-Sena, que é a loteria federal mais popular entre os brasileiros, por conta de seus prêmios substanciais, de milhões de reais a cada nova rodada.

Dessa forma, os apostadores sempre aguardam os resultados dos sorteios com grande expectativa. Mas com resultados diferentes a cada semana, pode ser difícil se manter atualizado, para se inteirar sobre os ganhadores.

Pensando nisso, hoje preparamos este guia completo, com todos os detalhes sobre o último sorteio da Mega-Sena, além de detalhes sobre as próximas rodadas.

Quer saber mais? Então fique com a gente e saiba se você foi, ou não, o grande sortudo dos últimos resultados da Mega-Sena e quando poderá apostar novamente. Boa leitura!

Últimos resultados da Mega Sena

O último sorteio da Mega-Sena ocorreu no último dia 10 de julho de 2024, no concurso de número 2747. Nessa ocasião, foram sorteadas 6 dezenas e os números sorteados foram:

14;

17;

24;

28;

36; e

45.

O prêmio principal desse concurso foi de R$ 9 milhões. Porém, infelizmente, nenhum apostador acertou todas as seis dezenas, o que significa que o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

Dessa forma, a expectativa para a próxima rodada da Mega-Sena ficou ainda maior: R$ 15 milhões. Afinal, com um prêmio tão substancial, é possível que qualquer brasileiro mude de vida do dia para a noite.

Como os prêmios foram distribuídos?

Assim como é de costume, além das 6 dezenas premiadas, os resultados da Mega-Sena também possibilitaram que outros jogadores levassem boas quantias para casa.

Assim, na Quina, que é quando os apostadores acertam 5 dos 6 números premiados, 108 apostas acertaram e vão receber mais de R$ 22,6 mil cada uma. Enquanto isso, na Quadra, 4.472 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 780,58 cada.

Com esses prêmios adjacentes, apostar nos resultados da Mega-Sena é ainda mais promissor. Afinal, além da possibilidade de cravar as seis dezenas premiadas, você também pode ganhar ótimos prêmios, acertando quatro ou cinco números.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para sábado dia 13 de julho de 2024, e a estimativa é de que o prêmio chegue a R$ 15 milhões. Assim, se você deseja participar, fique atento à data e hora do sorteio.

Lembrando que essas informações se baseiam nos resultados oficiais, que a Caixa Econômica Federal divulgou recentemente. Dessa forma, para conferir os números atualizados e participar do próximo sorteio, basta visitar o site oficial da Mega-Sena.

Qual o segredo para ganhar?

Os resultados da Mega-Sena, assim como em todas as loterias, dependem exclusivamente de sorte. Contudo, algumas estratégias podem aumentar suas chances de se tornar o mais novo milionário do país.

De acordo com especialistas, o segredo para ganhar na Mega-Sena, é apostar com um número maior de bilhetes, ou então, com mais números em uma única cartela.

Ademais, apostar em vários sorteios também pode aumentar suas chances. Contudo, vale ressaltar que, quanto maior o número de pastas e maior a quantidade de dezas que você escolher, maior será o valor do investimento.

O que são os bolões da Mega-Sena?

Os bolões da Mega-Sena são uma forma de aposta coletiva, na qual várias pessoas se unem para comprar cotas e aumentar suas chances de ganhar.

Assim sendo, em vez de fazer uma aposta individual, você pode compartilhar o custo e adquirir cartelas com vários jogos diferentes.

Participar de um bolão da Mega-Sena pode valer muito a pena, especialmente quando o prêmio está acima da média. Afinal, a divisão dos custos permite que mais apostas sejam feitas, aumentando a probabilidade de vitória.

Então, se você quer aumentar suas chances, mas não quer gastar muito, o bolão é uma ótima opção. No entanto, é importante escolher parceiros confiáveis e entender as regras antes de participar.

Como participar dos sorteios da Mega-Sena?

Como já vimos, a Mega-Sena é uma das loterias mais populares no Brasil, e participar é muito fácil. Qualquer cidadão pode fazer sua fezinha, desde que tenha mais de 18 anos.

Em primeiro lugar, escolha seus números, afinal, você pode comprar bilhetes em lotéricas ou jogar online. Então, escolha de 6 a 20 números de 1 a 60.

Depois disso, faça sua aposta e pague pelas suas escolhas. O preço varia conforme a quantidade de números que você escolher, mas o valor mínimo para apostar é de R$ 5, para bilhetes simples, com 6 números.

Para fazer suas apostas pela internet, no site da Caixa, o valor mínimo é de R$ 30, tanto para uma aposta única, ou mais.

Depois de apostar, aguarde o sorteio, que acontece todas às terças, quintas e sábados, às 20h, onde seis números serão sorteados de forma aleatória.

Entretanto, lembre-se de registrar suas apostas até às 19h do dia do sorteio, pois após esse prazo, a Caixa não receberá mais apostas e você ficará impedido de participar. Nesse caso, se perder o prazo, você ainda poderá participar do sorteio seguinte.

Dicas para jogar

Uma das dicas mais importantes para quem deseja jogar e acertar os resultados da Mega-Sena, é apostar com frequência. Afinal, jogar regularmente aumenta suas chances.

Além disso, evite escolher números seguidos e evite sequências como 1, 2 e 3, que são pouco frequentes em sorteios.

Apesar de ser um jogo de sorte, acompanhar os resultados da Mega-Sena e seguir essas dicas pode te ajudar a levar o grande prêmio para casa. Boa sorte!