Resultados da avaliação de títulos do CNU serão divulgados hoje (15)

A avaliação de títulos desempenha um papel crucial na determinação da nota final dos candidatos no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), levando em consideração a experiência profissional e a titulação acadêmica. Os resultados preliminares dessa etapa serão publicados nesta quarta-feira, dia 15, e os concorrentes terão até quinta-feira, 16, para contestar as pontuações.

Os dados referentes às pontuações estarão acessíveis na página oficial do CNU. A fase de prova de títulos é uma etapa essencial para aqueles que buscam cargos que exigem essa análise, onde a comprovação de diplomas, como pós-graduação, mestrado e doutorado, contribui para a composição da nota final do candidato. Vale lembrar que os participantes que não se classificaram nas etapas anteriores não tiveram seus títulos avaliados.

Na coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (14), foi anunciado que a divulgação da lista inicial de aprovados, considerada uma das mais aguardadas do país, foi antecipada para o dia 4 de fevereiro. Para os cargos de nível médio, essa lista será definitiva, enquanto para as posições de nível superior, das blocos 1 a 7, outras classificações serão divulgadas ao longo do mês.

O resultado final do CNU estava inicialmente agendado para ser divulgado no dia 11 de fevereiro, mas foi adiado devido a uma decisão judicial que reintegrou aproximadamente 32 mil candidatos que haviam sido eliminados anteriormente.

Como funciona o cálculo das notas na avaliação de títulos?

Para as vagas que não incluem avaliação de títulos, a nota final dos candidatos será obtida apenas através da pontuação da prova de múltipla escolha (que vale 80% da nota) e da parte escrita (20%). Para as posições que contemplam essa avaliação adicional, o cálculo poderá ser feito das seguintes formas:

Múltipla escolha: 75% | Discursiva: 20% | Títulos: 5%

Múltipla escolha: 70% | Discursiva: 20% | Títulos: 10%

Conforme estipulado no edital, a prova de títulos pode valer até um total de 10 pontos, mesmo que a soma dos valores dos títulos apresentados exceda esse limite. Os candidatos tiveram até o dia 5 de dezembro para submeter suas documentações. Aqueles que não enviaram os títulos conforme as normas estabelecidas receberão nota zero nesta fase, mas não serão desclassificados, podendo concorrer com as notas obtidas nas provas escritas e de múltipla escolha.

Os participantes do CNU receberão notas diferentes para cada cargo ao qual se inscrevem.

Além disso, mais de 32 mil candidatos foram reintegrados ao concurso em novembro por duas razões principais: assegurar a correção das provas escritas para vagas destinadas a negros em quantidade equivalente aos candidatos da ampla concorrência e cancelar a eliminação daqueles que não completaram corretamente a identificação do gabarito. Desde então, esses candidatos foram convocados para enviar seus títulos e realizar outras etapas do processo seletivo.

As provas do CNU foram realizadas em 18 de agosto de 2024, após adiamentos provocados por enchentes no Rio Grande do Sul. O CNU é responsável pela centralização de concursos para diversas instituições federais, oferecendo mais de 6.600 vagas e contabilizando 2,1 milhões de inscrições, consolidando-se como o maior concurso público do Brasil.

Para mais detalhes sobre o cronograma atualizado dos resultados finais do CNU, consulte o site oficial.