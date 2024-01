O resultado do Provão Paulista será divulgado nesta sexta-feira (26), às 14h no portal provaopaulista.vunesp.com.br. A iniciativa inédita do Governo de São Paulo garante mais de 15 mil vagas no ensino superior nas universidades e faculdades estaduais para alunos que concluíram o Ensino Médio no ano passado.

As vagas estão disponíveis na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Na sexta-feira, além dos resultados, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo irá divulgar a primeira chamada unificada. As matrículas ocorrem entre os dias 29 e 30 de janeiro.

Por isso, o aluno deve ficar atento às informações do portal do Provão Paulista, como explica o secretário executivo da pasta, Vinícius Neiva: “Orientamos todos os participantes a ficarem atentos ao portal a partir das 14h do dia 26. Esta iniciativa marcará um momento histórico oferecendo pela primeira vez mais de 15 mil vagas diretas para os cursos superiores nas faculdades e universidades estaduais.”

Cada instituição de ensino superior tem o próprio cronograma, além de regras para o processo de matrícula. A Secretaria da Educação de São Paulo sugere aos estudantes que consultem as regras que já estão disponíveis no portal do Provão Paulista.

Ao todo, serão divulgadas três chamadas unificadas para as matrículas dos aprovados, com a nota e as opções determinadas pelos estudantes. Todas as matrículas, com exceção da Univesp, são para início das aulas no primeiro semestre deste ano. Na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, os cursos terão início no segundo semestre deste ano letivo.