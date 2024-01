Resultado do Provão Paulista será divulgado na próxima sexta-feira (26)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulga na próxima sexta-feira (26), às 14h, o resultado do Provão Paulista Seriado, iniciativa do Governo de São Paulo que garante acesso direto ao ensino superior para 15.369 estudantes que cursaram o Ensino Médio na rede pública.

Os resultados estarão disponíveis no portal do Provão Paulista, o https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Pela primeira vez na história, a Secretaria da Educação aplicou uma prova que beneficia estudantes no acesso às Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), às Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs) e à Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

As 15.369 vagas serão distribuídas da seguinte forma:

1.500 para a USP;

934 para a Unesp;

325 para a Unicamp;

2.620 vagas para a Univesp; e

10.000 vagas para as Fatecs.

As vagas serão divididas proporcionalmente e igualitariamente entre alunos da rede estadual de ensino, Etecs, estudantes de outras redes públicas do país e, ainda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A distribuição de vagas foi publicada na edição de 21 de dezembro de 2023 do Diário Oficial do Estado.

Na divulgação dos resultados, cada participante deve acessar a área do estudante para verificar a sua aprovação no curso escolhido. Os alunos que concluíram a 3ª série nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

Matrículas

Como prevê o edital, a Educação divulgará três chamadas unificadas, ou seja, com a nota e opções determinadas pelos estudantes. A primeira delas acontece junto à divulgação dos resultados, na próxima sexta-feira (26), a segunda chamada está prevista para o dia 2 de fevereiro (sexta-feira seguinte) e a terceira, para o dia 9 de fevereiro.

Cada instituição de ensino superior tem o seu próprio cronograma, além de suas regras para o processo de matrícula.

A primeira etapa de matrícula acontece entre os dias 29 de janeiro, às 8h, e 30 de janeiro, às 20h.

É preciso que cada estudante atente-se a todas as regras de cada universidade e das Fatecs publicadas na Instrução Normativa para Matrículas de cada instituição.

As regras para matrículas na USP estão publicadas neste link;

Da Unesp, estão publicadas neste link;

Da Unicamp, neste link:

Das Fatecs, neste link;

Da Univesp, neste link.

Todas as matrículas, com exceção da Univesp, são para início das aulas no primeiro semestre de 2024. Na Univesp, os cursos terão início no segundo semestre deste ano letivo.

As instituições conveniadas no Provão Paulista Seriado também poderão, se houver necessidade, divulgar listas de chamadas posteriores às três organizadas pela Seduc-SP.