Resultado do Provão Paulista: 344 estudantes das escolas estaduais do ABC estão na primeira chamada para o ensino superior

O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, divulgou na manhã desta sexta-feira (26) o resultado da primeira edição do Provão Paulista Seriado, iniciativa que garante o acesso de estudantes que concluíram a 3ª série do Ensino Médio em 2023 na rede pública a 15.369 vagas diretas no ensino superior. A coletiva aconteceu na sede da Secretaria da Educação (Seduc-SP), na Praça da República, na capital paulista.

No ABC, 344 estudantes da rede estadual de ensino foram convocados na primeira chamada. Eles concluíram a 3ª série do Ensino Médio em unidades localizadas nas cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Feder destacou a democratização do acesso ao vestibular 2024 promovido pelo Provão Paulista. “Nós tivemos 180.024 estudantes que passaram por todas as primeiras etapas do processo de seleção, a inscrição, a participação nos dois dias de provas e a escolha de cursos no portal do estudante. A efeito de comparação, esse número é 3,5 vezes maior que a quantidade de alunos da rede estadual inscritos nos vestibulares das melhores universidades do estado. Esses números comprovam a grandeza dessa política pública, que considero a mais importante entre as implementadas pela Seduc-SP em 2023, porque temos em São Paulo as principais instituições e estamos ampliando o acesso dos nossos estudantes a elas”, afirma.

O sucesso do Provão Paulista fez o reitor da USP, Gilberto Carlotti Junior, anunciar que a USP estudará, neste ano, a ampliação das atuais 1.500 vagas na universidade para 2.000 na próxima edição do exame.

O comparativo de participantes apresentado por Feder pode ser ainda maior, de acordo com o reitor da USP. Segundo Carlotti, entre os 52.358 alunos inscritos nos vestibulares da Fuvest, Unesp e Unicamp, há estudantes que prestaram mais de um processo seletivo, além dos estudantes que já formados em anos anteriores na rede estadual e que continuam pleiteando uma vaga. “A média de tempo de cursinho é de quatro anos para ingresso na Fuvest. Com o Provão Paulista, nós estamos buscando e valorizando esses talentos da escola pública”, corrobora.

Das 15.369 vagas destinadas ao Provão Paulista, a pasta anunciou na manhã desta sexta-feira a convocação dos estudantes que já podem se matricular, a partir da próxima segunda-feira (29), às 8h, na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), nos cursos que terão início no primeiro semestre. Na primeira etapa, as matrículas devem ser feitas até as 20h do dia 30 de janeiro.

Essa é a primeira de três chamadas do Provão Paulista para o primeiro semestre. Individualmente, cada estudante pode consultar suas notas na avaliação e se foi chamado para a primeira etapa de matrícula no portal https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. Os alunos que concluíram a 3ª série nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

As próximas chamadas estão marcadas para os dias 2 e 9 de fevereiro. Haverá, ainda, a convocação de estudantes para todos os cursos da Univesp, uma vez que os cursos terão início no segundo semestre, e parte dos aprovados nas Fatecs, nos cursos que são ofertados a partir do mesmo período.

O secretário exaltou as inovações do Provão Paulista. “Os estudantes da rede pública não precisaram pagar nenhuma taxa para participar da avaliação. Agora, já começamos a trabalhar para que os nossos índices de participação sejam ainda maiores na edição deste ano. Para a próxima edição, a expectativa é aumentar o número de vagas”. Feder reforçou que, por se tratar de uma avaliação seriada, a Secretaria poderá acompanhar mais de perto o rendimento dos alunos ao longo das três séries do Ensino Médio.

Matrículas

Como prevê o edital, a Educação divulgará três chamadas unificadas, ou seja, com a nota e opções determinadas pelos estudantes.

A primeira etapa de matrícula acontece entre os dias 29 de janeiro, às 8h, e 30 de janeiro, às 20h.

É preciso que cada estudante atente-se a todas as regras de cada universidade e das Fatecs publicadas na Instrução Normativa para Matrículas de cada instituição, publicadas no portal do Provão.

As instituições conveniadas no Provão Paulista Seriado também poderão, se houver necessidade, divulgar listas de chamadas posteriores às três organizadas pela Seduc-SP.