Resultado do CNU sai em 11 de fevereiro

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou, nesta quinta-feira, 21 de setembro, que os resultados definitivos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) estão programados para serem divulgados em 11 de fevereiro de 2025. Este novo cronograma altera a previsão inicial, que estipulava a publicação dos resultados para a mesma data do anúncio.

A modificação no cronograma decorre de um acordo judicial firmado pela União, que assegura a continuidade do concurso ao permitir a reabilitação de 32.260 candidatos adicionais para a correção das provas discursivas. Tal medida foi necessária para evitar a desclassificação de participantes que não preencheram corretamente o gabarito ou a frase requerida no cartão de resposta. O item 9, letra “f”, do caderno de provas, já previa a possibilidade de identificação do tipo de prova por outros meios.

O acordo também estabelece que as provas discursivas e redações dos candidatos concorrendo às vagas reservadas para negros, que obtiveram nota mínima exigida, serão corrigidas em número equivalente às da ampla concorrência. Essa decisão visa garantir equidade no processo seletivo.

Com o intuito de cumprir todas as etapas estabelecidas pelo concurso, apelidado de “Enem dos Concursos”, foi necessário ajustar o cronograma. Dessa forma, as alterações visam assegurar a integridade e justiça do processo seletivo nacional.