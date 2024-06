Resultado da Pisa 2024 é alerta para o futuro do mercado de trabalho

Pela primeira vez, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) incorporou questões que medem a criatividade de estudantes de 15 anos, revelando um cenário que pode ter impactos significativos para o futuro do mercado de trabalho no Brasil. Segundo os resultados mais recentes, mais da metade dos estudantes brasileiros (54,3%) demonstraram um baixo nível de pensamento criativo, o que nos colocou na 44ª posição entre os 56 países avaliados.

O conceito de criatividade no estudo foi definido como a habilidade de contribuir de maneira produtiva na geração, avaliação e melhoria de ideias que resultam em soluções originais e impactantes. Luciana Lima, especialista em neuropsicologia e professora do Insper, enfatiza que a criatividade não é inata, mas sim uma competência que deve ser desenvolvida e está atrelada a outras habilidades.

“A criatividade está intrinsecamente ligada à inteligência fluida, conceito de raciocinar e resolver problemas de forma inovadora. No contexto dinâmico do mercado de trabalho atual, líderes e gestores devem dominar não apenas essas competências, mas também desenvolver habilidades socioemocionais e cognitivas técnicas, que são fundamentais para enfrentar os desafios do dia a dia no mundo corporativo”, destaca a neuropsicóloga.

A especialista alerta ainda que nos próximos 5 a 6 anos, esses jovens estarão ingressando no mercado de trabalho, o que gera preocupações sobre a escassez de líderes com habilidades fundamentais nas organizações. A demanda por profissionais criativos e adaptáveis será ainda maior com o avanço da inteligência artificial e do machine learning, representando um desafio significativo para as empresas na busca por talentos qualificados, especialmente para posições de liderança.

“A medida que observamos as projeções, fica evidente que as organizações enfrentarão uma escassez de líderes preparados para tomar decisões criativas e estratégicas. A falta de profissionais com habilidades robustas em criatividade e inteligência emocional pode limitar a capacidade das empresas de se manterem competitivas e inovadoras”, pontua Lima.

Segundo a professora do Insper, esse relatório oferece um panorama crítico e destaca a urgência de políticas educacionais que promovam o desenvolvimento integral de habilidades necessárias para enfrentar os desafios futuros. “A preparação dos jovens, em especial para o mercado de trabalho, deve ser cada vez efetiva. É fundamental que o sistema educacional se concentre em transmitir conhecimentos técnicos que promovam a criatividade e as habilidades cognitivas e socioemocionais. Isso garantirá que o futuro do Brasil esteja não apenas amparado, mas também competitivo em um cenário global”, finaliza.