Restos de animais são interceptados em voo da Nigéria a Guarulhos

Um voo com origem na Nigéria aterrissou na tarde de terça-feira (28) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os aparelhos de raio-X indicaram a presença de material orgânico em uma bagagem, que foi fiscalizada pelo Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Foram encontrados ratos empalados, morcegos, camaleões, cabeças de cobra, bagres secos e até uma cabeça decapitada de um cachorro. Muitas larvas acompanhavam o material.

De acordo com o Vigiagro, a bagagem era uma encomenda e o destinatário aguardava ao lado de fora da área de fiscalização. O material foi apreendido e destinado à incineração.

A apreensão de restos de animais e de animais silvestres não é tão rara no aeroporto. No final de novembro, o Vigiagro de Guarulhos interceptou uma bagagem com 386 tartaruguinhas de casco mole chinesas.

A Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa impede a entrada desses materiais orgânicos por questões zoossanitárias. Se não forem devidamente tratados e certificados, produtos de interesse agropecuário podem carrear larvas, insetos ou outros micro-organismos que representam um risco de introduzir doenças e pragas no Brasil, comprometendo a produção agropecuária nacional.

Em geral, países com sistemas eficientes de defesa agropecuária restringem o ingresso de material orgânico. Sempre que for viajar, é recomendável que o passageiro consulte as listas de restrições do país de destino.