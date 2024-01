Restaurantes públicos de Diadema servem mais de 887 mil almoços em 2023

Diadema fechou o ano de 2023 combatendo a fome, com a distribuição de 56,5 toneladas de alimentos não perecíveis, conseguidos na campanha Natal Solidário, e durante o os doze meses de 2023 prosseguiu no trabalho de diminuir a vulnerabilidade alimentar na cidade, ao oferecer refeições saudáveis e de qualidades para quem mora ou trabalha no município.

As 887.621 refeições produzidas em 2023 foram servidas por quatro unidades nutricionais públicas, sendo: 449.589 almoços oferecidos pelo Governo Municipal, via Programa Restaurante Popular, e os outros 438.032 por duas unidades do Programa Bom Prato, do Governo do Estado, que em Diadema funcionam em parceria com a Prefeitura.

No Restaurante Popular Irmã Lucina, no Serraria, foram preparadas 240.419 refeições e no Restaurante Popular João Carlos Alves, no Campanário, mais 209.170. Deste total, 32.549 pratos foram distribuídos para frequentadores do Centro POP, serviço municipal que atende população em situação de rua.

No Restaurante Bom Prato Eldorado, dos 438.032 almoços produzidos em 2023, 368.032 refeições foram consumidas na própria unidade e outras 70.000 alimentações foram entregues pelo Bom Prato Móvel, que funciona no bairro Jardim Marilene. Também no Bom Prato do Eldorado foram preparados, no ano, 66.411 cafés da manhã, que a unidade oferece ao público que frequenta o local todos os dias.

Comercializada a preços acessíveis (R$ 1,00, a refeição, e R$ 0,50, o café da manhã, no Bom Prato, e R$ 2,00, a refeição, pelo Programa Restaurante Popular), a comida servida nos quatro restaurantes é balanceada, de qualidade, obedecendo ao conceito de cardápio com variedades e utilização de nutrientes essenciais para o funcionamento saudável do organismo.

Pioneira – Diadema foi a primeira cidade do ABCD a oferecer alimentação balanceada, com qualidade e a preço acessível para a população. Em 2005 a Prefeitura implantou o Programa Restaurante Popular, quando instalou no bairro Serraria a primeira unidade alimentar e que atualmente produz 1.050 refeições/dia. Em 2010 começou a funcionar o restaurante do Campanário, que serve diariamente 825 pratos.

Para este ano, com previsão para o primeiro semestre, a Prefeitura quer implantar a terceira unidade do programa na região leste do município e ampliar o número de refeições servidas. “O projeto do novo restaurante já vem sendo estudado pela Secretaria de Segurança Alimentar e nosso propósito é que ele comece com mais de 800 refeições diárias”, afirma o responsável pela pasta Gel Antônio.

Veja os endereços abaixo das quatro unidades públicas, horários e dias de funcionamento

Restaurante Popular Serraria Irmã Lucina – Avenida Lico Maia, 891 – Bairro Serraria. Atende de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota diária.

Restaurante Popular Campanário João Carlos Alves – Avenida Luís Carlos Prestes, 606 – Bairro Taboão. Atende de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota diária.

Restaurante Bom Prato Eldorado – Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1904 – Bairro Eldorado. Atende todos os dias da semana, das 7h às 9h, para o café da manhã, e a partir das 10h30, até o término da conta diária, para o almoço. Nos finais de semana os almoços e os cafés da manhã são entregues em marmitex.

Bom Prato Móvel Região Leste – Praça Francisco Vicente, s/n, bairro Jardim Marilene. De segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota diária. Almoços entregues em marmitex.