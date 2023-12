Restaurantes públicos de Diadema oferecem cardápios especiais de fim de ano

Almoço de Natal, almoço de Fim de Ano, almoço de Aniversário. Não importam as datas! Os motivos são mais que suficientes para que os três restaurantes públicos de Diadema ofereçam cardápios especiais ao público habitual que frequenta os locais o ano inteiro.

Para as pessoas que comem todos os dias no Restaurante Bom Prato Eldorado, amanhã, dia 15 de dezembro, o almoço será em comemoração ao primeiro ano de funcionamento da unidade em Diadema.

O Bom Prato Eldorado entrou em atividade, na região sul da cidade, no dia 16 de dezembro de 2022, resultado de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Diadema.

O menu de amanhã será servido a partir das 10h30 e o prato principal será lombo suíno ao molho de maracujá, farofa festiva e salada florida. De sobremesa, bolinho de chocolate.

Nos dois equipamentos do Programa Restaurante Popular, mantidos pela Prefeitura, – unidades Serraria e Campanário – as refeições especiais serão oferecidas em datas distintas, mas os cardápios serão os mesmos.

No dia 22 de dezembro, em razão do Natal, no almoço será servido copa lombo ao molho de abacaxi, farofa de calabresa e salada de almeirão. De sobremesa, pavê de chocolate.

No dia 29 de dezembro, em virtude do Ano Novo, o menu será constituído de peito de frango ao molho de maracujá, creme de milho e salada de escarola. De sobremesa, pudim de coco com cobertura de goiabada.

Veja os endereços abaixo das três unidades e horários de funcionamento

Restaurante Bom Prato Eldorado – Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1904 – Bairro Eldorado. Atende todos os dias da semana, das 7h às 9h, para o café da manhã, e a partir das 10h30, até o término da conta diária, para o almoço. Valor da refeição: R$ 1,00.

Restaurante Popular Serraria – Irmã Lucina – Avenida Lico Maia, 891 – Bairro Serraria. Atende de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota diária. Valor da refeição: R$ 2,00.

Restaurante Popular Campanário – João Carlos Alves – Avenida Luís Carlos Prestes, 606 – Bairro Taboão. Atende de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota diária. Valor da refeição: R$ 2,00.

