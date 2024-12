Restaurantes Bom Prato do ABC servirão almoços especiais no Natal e Ano Novo

Para deixar as celebrações de final de ano ainda mais especiais, todos os restaurantes populares do Programa Bom Prato localizado na região do ABC vão abrir suas portas para servir cardápios comemorativos de Natal e Ano Novo.

Ambos os almoços especiais acontecerão nas vésperas das festividades: Natal no dia 24/12 e Ano Novo no dia 31/12. Os cardápios contarão com comidas típicas das festas como: sobrecoxa assada com mostarda e mel, cupim ao molho laranja, lagarto com molho madeira e panetone.

Durante o período de festas, as unidades do programa passarão por pequenas alterações no funcionamento. Nos dias 24 e 31 de dezembro, todos os restaurantes servirão apenas o almoço especial. No Natal (25/12), funcionarão apenas o Bom Prato Brás e o Bom Prato Refeitório Mauá. Já no dia 01 de janeiro de 2025, estarão abertos o Bom Prato 25 de Março e o Bom Prato Refeitório Mauá.

Confira, a seguir, os cardápios especiais de Natal e Ano Novo nas unidades do Bom Prato na região do ABC: