Restaurantes Bom Prato do ABC comemoram o Dia das Crianças com cardápio especial

Para celebrar o Dia das Crianças, o Programa Bom Prato, do Governo de SP, vai servir um cardápio recheado de comidas que fazem sucesso entre as crianças, como vaca atolada, strogonoff de frango e carne de panela. Todas as unidades localizadas no ABC vão participar da ação nesta sexta-feira (11/10).

No Brasil, o Dia das Crianças é celebrado todo dia 12 de outubro. A data, marcada pelos presentes dados às crianças, também traz uma reflexão sobre os problemas que elas enfrentam e a importância de terem seus direitos garantidos. O Programa Bom Prato decidiu adiantar a comemoração.

Diariamente, as unidades do ABC servem cerca de 9,8 mil refeições, entre café da manhã, almoço e jantar. O valor das refeições se mantém o mesmo desde a criação do programa, há mais de 20 anos: café da manhã a R$0,50; e almoço e jantar a R$ 1,00.

A seguir, confira os cardápios de Dia das Crianças nos restaurantes do ABC:

Unidade Cardápio Endereço Santo André I Frango assado na mostarda, macarrão à calabresa e salada de rúcula com cenoura ralada.

Sobremesa: Bolo de chocolate. Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno – de 1400/1401 ao fim – Diadema Santo André II – Vila Luzita Rua General Glicério, 710 – Santo André São Bernardo I Estrada do Pedroso, 236 – Santo André São Bernardo II Rua Nicolau Filizola, 50 – São Bernardo do Campo Diadema Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4381 – São Bernardo do Campo

Sobre o Bom Prato

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o programa Bom Prato foi criado em 28 de dezembro de 2000. Tem como finalidade oferecer refeições saudáveis, de alta qualidade e a um custo acessível à população de baixa renda, ou em situação de vulnerabilidade social.

Considerado a principal política pública estadual de segurança alimentar, o Bom Prato conta com uma rede de restaurantes populares formada por 120 unidades instaladas no estado, sendo 75 fixas e 45 móveis, que estão distribuídas da seguinte forma: 24 na Capital; 19 na Região Metropolitana de São Paulo; 23 no Interior e nove no Litoral. Atualmente, são servidas 136 mil refeições/dia, em todas as unidades, totalizando mais de 4 milhões refeições/mês.

Para mais informações e endereços da rede no estado, acessar o site: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/