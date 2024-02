Restaurantes Bom Prato de São Bernardo e Heliópolis recebem Campanha Consumo Consciente

Um restaurante do Programa Bom Prato localizado na capital (Heliópolis) e dois na Região do ABC (São Bernardo do Campo I e II) participarão da campanha Consumo Consciente durante o mês de fevereiro. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) e a Enel Distribuição São Paulo, e consiste na substituição de lâmpadas tradicionais, que consomem mais energia, por novas e mais econômicas. Os frequentadores do Bom Prato podem levar suas lâmpadas usadas para fazer a troca.

O Bom Prato Heliópolis, localizado na Zona Sul da capital, receberá a campanha entre os dias 05 e 09 de fevereiro. Na quarta semana do mês, de 19 a 23, será a vez do Bom Prato São Bernardo do Campo II. E de 26 de fevereiro a 01 de março, a troca de lâmpadas acontecerá no restaurante Bom Prato São Bernardo do Campo I.

Uma equipe da distribuidora Enel estará presente e realizará as trocas das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas novas de LED, que são mais econômicas e eficientes. A equipe também aproveita a ocasião para orientar a população sobre consumo consciente de energia.

Para a troca, basta levar uma conta de energia recente, um documento com foto e as lâmpadas antigas.

SERVIÇO:

Campanha Consumo Consciente no Bom Prato Heliópolis

Agenda: 05 a 09 de fevereiro, das 11h às 14h

Local: Estrada das Lágrimas, 2608 – Zona Sul – São Paulo

Campanha Consumo Consciente no Bom Prato São Bernardo do Campo II

Agenda: 19 a 23 de fevereiro, das 11h às 14h

Local: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4381 – São Bernardo do Campo

Campanha Consumo Consciente no Bom Prato São Bernardo do Campo I

Agenda: 26 de fevereiro a 01 de março, das 11h às 14h

Local: Rua Nicolau Filizola, 50 – São Bernardo do Campo