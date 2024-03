Restaurantes Bom Prato da capital e ABC recebem Campanha Consumo Consciente

Um restaurante do Programa Bom Prato localizado na capital (Cidade Ademar) e três na Região do ABC (Santo André I, Santo André II e Diadema) participarão da campanha Consumo Consciente durante o mês de março. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) e a Enel Distribuição São Paulo, e consiste na substituição de lâmpadas tradicionais, que consomem mais energia, por novas e mais econômicas. Os frequentadores do Bom Prato podem levar suas lâmpadas usadas para fazer a troca.

O Bom Prato Santo André II, localizado na região do ABC, receberá a campanha entre os dias 04 e 08 de março. Na terceira semana do mês, de 11 a 15, será a vez do Bom Prato Santo André I. Em Diadema, o Bom Prato da cidade também participará da campanha, do dia 18 ao 22.

Na Zona Sul da capital, o Bom Prato Cidade Ademar encerra a campanha Consumo Consciente no mês de março, realizando as trocas na unidade entre os dias 25 a 28.

Uma equipe da distribuidora Enel São Paulo estará presente e realizará as trocas das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas novas de LED, que são mais econômicas e eficientes. A equipe também aproveita a ocasião para orientar a população sobre consumo consciente de energia.

Para a troca, basta levar uma conta de energia recente, um documento com foto e as lâmpadas antigas.

Sobre o Bom Prato

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Subsidiado pelo Governo de São Paulo, conta com uma rede de restaurantes populares com 117 unidades, sendo 73 fixas (24 na Capital, 19 na Região Metropolitana, 21 no Interior, 09 no Litoral) e 44 móveis.

Para mais informações sobre endereço e horário de funcionamento, acessar o site: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/

SERVIÇO:

Campanha Consumo Consciente no Bom Prato Santo André II

Agenda: 04 a 08 de março, das 11h às 14h

Local: Estrada do Pedroso, 236 – Santo André

Campanha Consumo Consciente no Bom Prato Santo André I

Agenda: 11 a 15 de março, das 11h às 14h

Local: Rua General Glicério, 710 – Santo André

Campanha Consumo Consciente no Bom Prato Diadema

Agenda: 18 de março a 22 de março, das 11h às 14h

Local: Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno – de 1400/1401 ao fim – Diadema

Campanha Consumo Consciente no Bom Prato Cidade Ademar

Agenda: 25 a 28 de março, das 11h às 14h

Local: Avenida Yervant Kissajikian, 3101 – São Paulo