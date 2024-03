Restaurantes apostam no cardápio à base peixe na Semana Santa e no feriado da Páscoa

Com a chegada do período da Semana Santa e do domingo de Páscoa (31), os restaurantes do ABC preparam cardápios diferenciados para atrair os consumidores. O peixe e o tradicional bacalhau são sugestões clássicas dos menus nos estabelecimentos. O Sehal, único representante do setor de gastronomia e hotelaria no ABC, tem na sua base de atuação diversos estabelecimentos especializados em peixe.

Até mesmo os que são especializados em carne como o Vivano Steak, de São Caetano, espera surpreender o cliente com uma gastronomia diferenciada. Com capacidade para 500 lugares e mais de 140 funcionários, o restaurante trará opção de receita elaborada para o período da Semana Santa.

O proprietário, Evandro Salute, adianta que está sendo preparado um menu diferenciado. “O nosso prato especial terá o filhote de piraíba, um peixe de água doce da região amazônica. É muito saboroso. E também o salmão grelhado”, acrescentou.

Para o domingo de Páscoa, a opção diferenciada será apenas para o delivery. “Vamos ter o bacalhau à portuguesa para entrega. Há sempre aquele cliente que não abre mão do bacalhau”, disse. Os preços para os cardápios, contudo, ficarão sob consulta, conforme explica o empresário.

“Algumas pessoas ainda preferem manter a tradição e não consumir carne na Sexta-Feira Santa. Mas, no domingo, as pessoas já vêm com mais vontade para o nosso tradicional rodízio de carne”, comentou. Além de tudo, o restaurante também oferece vasto cardápio de comida japonesa. “Então, temos opções para atender o público que consome carne e o que prefere fazer jejum nessa época”, disse.

Gastronomia regional – Para o presidente do Sehal, Beto Moreira, a Região tem farta gastronomia, variedade e cardápio diversificado. “Por isso, costumamos dizer para as pessoas que valorizem a nossa Região, consumam aqui. O brasileiro gosta de confraternizar, estar à volta de uma boa mesa. E aqui temos a culinária desde a mais requintada à tradicional. Incluindo os especializados em peixes”, afirmou.

O Ticino Queijo & Fogo, de São Bernardo, já se considera uma opção natural para o período. Especializado na gastronomia Ítalo/Suíca, o restaurante tem na sua culinária a massa, sendo o queijo como carro chefe e o raclette, o destaque.

“Vamos manter o nosso cardápio, pois temos as proteínas de todos os tipos. Desde os pratos de peixe como o salmão e risoto de frutos do mar que acompanham o raclette. E, no geral, as nossas entradas não incluem carne”, explicou o administrador Vinícius Antunes.