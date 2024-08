Restaurante Popular Jd. Marilene adota sistema de marmitex

Para atender uma demanda de munícipes residentes no Jardim Marilene e região, a Prefeitura de Diadema adotou o sistema de marmitex na venda de refeições produzidas pela unidade do Restaurante Popular que funciona na Avenida Alberto Jafet, 709, Vila Nogueira.

A nova forma de venda começou a funcionar no Restaurante Popular Jd. Marilene desde o último dia 29 de julho. Das 800 refeições oferecidas, diariamente, 200 são vendidas em marmitex. Cada pessoa que for ao local para almoçar ou para comprar uma refeição poder levar um marmitex para casa.

O prato ou marmitex tem o valor de R$ 2,00 e o objetivo do programa alimentar municipal é oferecer comida de qualidade e de baixo custo para a população, principalmente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Inaugurado no final do mês de junho passado, o restaurante do Jardim Marilene é a terceira unidade alimentar municipal a entrar em funcionamento na cidade. As outras duas, a que funciona no bairro Serraria e a outra no Taboão, também servem comida balanceada e de qualidade e de igual valor o prato.

Espaço culinário – Além de servir almoços, no subsolo do prédio de 500 metros quadrados onde está funcionando o Restaurante Jardim Marilene será implantada uma cozinha didática para realização de cursos e workshops. O propósito é oferecer formação para quem está desempregado ou queira uma nova qualificação profissional visando a busca de renda.

Os Restaurantes Populares de Diadema, além de ajudar no combate à fome, também promovem socialização, convivência entre moradores e cidadania.