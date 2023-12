Restaurante municipal Nosso Prato é inaugurado em São Caetano com almoço a R$1

A prefeitura de São Caetano do Sul inaugurou nesta terça-feira (05) o Nosso Prato, restaurante que visa levar refeições acessíveis à população. Com cafés da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1,00, o estabelecimento visa atender trabalhadores da região do centro e pessoas em maior vulnerabilidade econômica.

Localizado na Av. Conde Francisco Matarazzo, a poucos metros da estação de trem e do terminal rodoviário do município, o restaurante popular já está em funcionamento e deve servir diariamente 600 refeições — metade delas no café e o restante no almoço. Custeado totalmente com recursos municipais, a utilização do espaço é exclusiva para portadores do Cartão São Caetano e as refeições devem ser consumidas no local, não é permitido fazer marmitas.

Na cerimônia de inauguração estiveram presentes o prefeito José Auricchio Júnior, o secretário de Assistência e Inclusão Social, Thiago Mata, o presidente da câmara de vereadores, o Prof. Pio Mielo e outras autoridades municipais. “Esse restaurante vem sendo planejado e equipado detalhadamente há cerca de alguns meses, em um trabalho realizado a várias mãos,” afirmou Mata.

Nosso Prato completa pacote de segurança alimentar em São Caetano

“Em segurança alimentar, em São Caetano, ninguém vai ficar para trás,” declarou Auricchio, que considera o Nosso Prato um dos mais importantes elementos da série de programas lançados pela prefeitura neste setor. Ele complementa o serviço já prestado no município com as cestas básicas, o cartão mercado, o vale gás e o ProNutri, nas escolas. “Com o restaurante municipal nós temos agora um arco de proteção alimentar que permite que qualquer um dos moradores de São Caetano do Sul tenham sua condição alimentar assegurada.“

Secretário de Assistência Social do município, Thiago Mata fala sobre o restaurante popular de São Caetano (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O local escolhido para abrigar o restaurante popular é um imóvel locado pela prefeitura no centro da cidade, facilitando o acesso pelo transporte público municipal gratuito. Auricchio afirma que a escolha do edifício foi pensada de forma a articular as duas políticas públicas, possibilitando que o munícipe saia de sua casa para almoçar, coma no restaurante e volte gastando apenas o R$ 1 referente à refeição.

Com um investimento realizado na casa dos R$ 3 milhões, já considerando os custos de manutenção, operação e aluguel, a prefeitura prevê que o número de habitantes atendidos diariamente poderá subir.