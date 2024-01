Restaurante de chef premiado pelo Guia Michelin abre as portas no Bourbon Shopping São Paulo

O Bourbon Shopping São Paulo acaba de receber um novo conceito de culinária japonesa com a inauguração do OUE Sushi, que oferece uma experiência única para os fãs da gastronomia oriental. Com menu assinado pelo chef Anderson Haruo, premiado duas vezes pelo Guia Michelin, o restaurante compartilha sabores refinados e ingredientes nobres no sistema Omakase Unlimited Experience, cujas iniciais dão o nome à casa e que significa um sistema de rodízio premium, baseado na união da qualidade encontrada no menu confiança com a variedade do rodízio.

O espaço tem uma proposta moderna e descontraída, perfeita para refeições com a família ou amigos. Nele, o banquete começa com um omakase (em que o chef escolhe diariamente os pratos) ilimitado, formado pelas melhores receitas do chef Haruo. Na sequência, os clientes podem aproveitar um rodízio premium com peixes nobres e frutos do mar como camarão, polvo, atum, salmão, king crab e vieira, além de opções de carnes como Wagyu. Destaque no cardápio para pratos como o Shakê BataYaki, que leva salmão selado em manteiga da Normandia, considerada uma das melhores do mundo; o rolinho primavera de king crab com massagô; as vieiras canadenses com vinagrete de charlotte e crispy de alho poró; a robata de kobe com queijo e teriyaki, ou ainda o dyo tartufo especial de salmão com gema de codorna, massagô e trufa negra italiana. Para beber, vinhos, sakes e drinks clássicos, além de criações autorais como o Amai, preparado com shochû, redução de lichia, limão siciliano, hortelã e finalizado com limão desidratado e flor comestível.

“O sistema Omakase exige um trabalho minucioso, rico em detalhes e sabores, e uma relação de confiança com o chefe que o prepara. A exigência está em minha essência, e, portanto, escolher esse sistema para meus clientes significa lhes oferecer o melhor daquele dia, pois o Omakase está ligado diretamente à escolha de ingredientes frescos e de extrema qualidade. Se não for o melhor, eu me recuso a entregar”, afirma o chef Haruo. Também de acordo com ele, as expectativas com a inauguração da nova unidade do OUE Sushi no Bourbon Shopping são as maiores possíveis. “Desejo que nossos clientes tenham uma experiência única e muito marcante, e que eu possa, com o meu melhor, criar ótimas memórias. Acredito que ter a oportunidade de impactar vidas com o que há de mais sofisticado na gastronomia Japonesa preparada por mim e pela excelente equipe do OUE Sushi é, sem dúvida, um privilégio”, afirma ele.

O chef ainda complementa que o menu é resultado de anos de trabalho em busca das mais refinadas técnicas gastronômicas. “Minha busca pela perfeição trouxe reconhecimento de grandes personalidades, sendo que cozinhei e cozinho para muitas celebridades. Também a oportunidade em trabalhar fora do país me trouxe experiências extraordinárias, e com isso a honra de assinar cardápios internacionais. Com anos de muito trabalho comandando algumas cozinhas, fui agraciado e reconhecido pelo Guia Michelin, honraria que é almejada por muitos no mundo gastronômico”, finaliza.

O Omakase Unlimited Experience tem valor fixo diário de R$192,00 por pessoa, incluindo sobremesa e sem bebidas. Durante a semana está disponível o cardápio executivo com almoço a partir de R$70,00 e bebidas inclusas.

O restaurante OUE SUSHI está localizado no terceiro andar do Bourbon Shopping São Paulo, próximo à praça de alimentação.

SERVIÇO:

Bourbon Shopping – Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes

São Paulo/SP